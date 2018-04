Kretschmann zeichnet Herbert Kaut aus

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat den Unterschmeier Unternehmer Herbert Kaut am Montagnachmittag mit der Staufermedaille ausgezeichnet. Kaut erhält die Medaille nicht nur für sein unternehmerisches Wirken, sondern auch für sein gesellschaftliches Engagement in Vereinen und politischen Gremien.

Bürgermeister Thomas Schärer betonte in seiner Begrüßung, die er auch namens von Herbert Kaut vornahm, dass Kaut diese hohe Ehre wie kein anderer in der Stadt verdient habe. „Sie haben schwäbischen Innovations- und Erfindergeist gezeigt“, konstatierte Schärer und bezeichnete Kaut als „Hidden Champion“ (heimlichen Gewinner).

„Ohne Menschen wie Herbert Kaut wäre das Vereinsleben in unseren Gemeinden undenkbar. Der Jugend würden die Vorbilder fehlen und unsere Gesellschaft wäre um ein Vielfaches ärmer“, sagte Ministerpräsident Kretschmann in seiner Laudatio. Er ließ den Werdegang Kauts vom gelernten Werkzeugmacher über das Ingenieurstudium bis hin zum Chef und Eigentümer eines florierenden mittelständischen Unternehmens Revue passieren. Mit Verweis auf die Werkshallen in Laiz betonte Kretschmann: „Es ist beeindruckend, was hier in den vergangenen Jahren entstanden ist.“ Kaut war und sei der Motor der Herbert Kaut KG und so zeichne er den Geehrten auch stellvertretend für alle anderen mittelständischen Unternehmer in Baden-Württemberg aus. „Sie haben einen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke unseres Landes geleistet“, sagte Kretschmann.

Der Ministerpräsident betonte aber zugleich auch Kauts ehrenamtliches Engagement. Er erwähnte die Arbeit als Ortschafts-, Gemeinde- und Pfarrgemeinderat sowie die 20 Jahre als Ortsvorsteher von Unterschmeien wie auch die Mitgliedschaft in diversen Vereinen wie Sportverein, Männergesangverein oder der freiwilligen Feuerwehr. Überdies ist Kaut Mitglied und Sponsor in zwei wohltätigen Einrichtungen für bedürftige Bürger und gemeinnützige Projekte.

In seinen Dankesworten erklärte Herbert Kaut, dass er von dieser hohen Ehrung sehr überrascht worden sei. „Das ist eine ganz besondere Auszeichnung und es ist mir eine Freude und Ehre, diese herausragende Auszeichnung zu erhalten“, sagte Kaut. Er verstehe die Anwesenheit so vieler Gäste als Wertschätzung seiner Person. Das, was er erreicht habe sei aber nicht nur eigene Leistung, sondern er müsse auch all denen danken, die ihn begleitet und ihm geholfen haben. Er erinnerte sich an seinen Volkdschullehrer, der den Kindern auf den Weg gegeben habe: „Rechnen muss man können, dann kommt man durchs Leben.“ So versuche auch er heute die Auszubildenden in seiner Firma auf den richtigen Weg zu leiten.