Das bewährte Führungsteam bleibt im Amt

„Die Zeit des Redens ist vorbei, jetzt gilt es zu handeln“, so begann Dekan Christoph Neubrand die Hauptversammlung des Caritativen Fördervereins der katholischen Kirchengemeinden Laiz, Inzigkofen und Gutenstein im Pfarrgemeindesaal in Laiz.

Für den im Ausland weilenden Vorsitzenden Karl Bulach berichtete seine Stellvertreterin Beate Walter vom Handeln des Fördervereines für Menschen, die Hilfe benötigen. Die caritativen Dienste in Laiz, Inzigkofen und Gutenstein sind eingebunden in ein Netzwerk von Caritas mit Sozialstation Thomas Geiselhart, Krankenhausseelsorge und Sigmaringer Tafelladen. Ein Schwerpunkt ist neben finanzieller Unterstützung für notleidende Menschen, vor allem der örtliche Besuchsdienst. Zurzeit sind 36 Mitglieder, meist Frauen aktiv dabei, um erkrankte Mitbürger im Krankenhaus oder zu Hause zu besuchen. Weiterhin gibt es die beliebten Geburtstags – und Adventsbesuche, ebenso auch Gespräche zur Beratung und Weitervermittlung in Notlagen für Betroffene und deren Angehörige. Dies alles geschieht unabhängig von der Konfession.

Mehr Mitglieder werben

Mit dem geringen Jahresbeitrag von zwanzig Euro werden für Mitglieder und deren Angehörige auch Leistungen der Sozialstation Thomas Geiselhart in der Pflegestufe 0 bezuschusst. Beate Walter ermunterte die Anwesenden verstärkt, weitere Mitglieder zu werben, da die Zahlen rückläufig sind. Der Verein zählt momentan 204 Mitglieder.

Bei den anstehenden Wahlen für die nächsten vier Jahre war das bisherige bewährte Team bereit weiterzumachen. Somit wurden in ihren Ämtern bestätigt: Vorsitzender Karl Bulach, Stellvertreterin Beate Walter, Kassier Peter Burth, Schriftführerin Frieda Krug und kraft Amtes Dekan Christoph Neubrand. Dazu kommen als Vertreter aus den Pfarrgemeinderäten Laiz: Hedwig Kolb, Inzigkofen: Ida Weizenegger und Gutenstein: Konrad Amann. Als Vertreterin der evangelischen Kirchengemeinde ist Irene Metzler (Inzigkofen) weiterhin im Vorstand.

