Christian fodert Taten von der neuen Regierung

Laiz - Einer noch recht jungen Tradition folgend, hat der DGB-Kreisverband Sigmaringen am Vorabend des Feiertages zu seiner Maifeier eingeladen.

DGB-Kreisverbandsvorsitzender Rudolf Christian musste einige Politprominenz wegen Terminüberschneidung beim Ministerpräsidenten entschuldigen. Er gab sich jedoch als Gewerkschafter optimistisch und kämpferisch: „Noch hat Herr Kretschmann mehr Anziehungskraft. Aber bald werden die Leute zu uns und nicht zu ihm kommen.“ Als Vertreter von etwa 7000 Mitgliedern sei der DGB-Kreisverband die Arbeitnehmervertretung vor Ort.

In seiner Rede bezog sich Christian auf das diesjährige Motto „Solidarität-Vielfalt-Gerechtigkeit“. Er sprach über Tarifabschlüsse, über die Benachteiligung von Frauen und über Missstände in der Ausbildung. „Arbeitsminister Heil werden wir an seinen Taten messen, ob nach 100 Tagen Amtszeit die Befristung abgeschafft und die Rückkehr zur Vollzeit möglich ist.“ Zum neuen Finanzminister sagte er „toll, jetzt haben wir statt einer schwarzen eine rote Null“. Mit der AfD und ihrer nicht nur gewerkschafts- sondern auch menschenfeindlichen Politik spannte er den Bogen zur LEA und dem Umgang mit den Flüchtlingen. Hausarrest bei Straffälligkeit erteilte er eine klare Abfuhr, „dann müsste man auch Meuten und seine Kumpane wegsperren“. 90 Prozent aller Ausländer erledigen Jobs, die kein Deutscher machen will.

„Begreift doch endlich, wir brauchen sie, ihre Arbeitskraft, ihr Wissen, aber auch ihre Kultur.“ Weiterhin ging Christian auf die immer noch ungenügende Anzahl von Betriebsräten ein, auf die unzureichende Bezahlung von Sozial- und Sicherheitskräften und äußerte sich positiv zur Arbeitsmarktstatistik. Bei der neuen ALNO „sind seine wahren Helden die Mitarbeiter, denn sie tragen einzig und allein das unternehmerische Risiko“.

Gastredner des Abends war der Fachbereichsleiter Betriebspolitik im Vorstand der IG-Metall, Rudolf Luz. In seinen Ausführungen konzentrierte sich Luz auf die Transformationsprozesse und die Digitalisierung Industrie 4.0. Er sprach vom Wandel der Arbeitswelt, der Sorge um den Arbeitsplatz, der unübersichtlichen politischen Weltlage, von Handelskriegen ohne Sinn und Verstand, von der zunehmenden Gefahr kriegerischer Eskalation und von den abnehmenden Ressourcen. „Hier tut die Politik zu wenig. Es müssen Lösungen gefunden werden, die die Gemeinschaft zusammenhalten.“ Er mahnte die Wichtigkeit der Gewerkschaften an. „Die solidarische Kraft der Arbeitnehmer erzwingt Fortschritt und Erfolg.“

„Dr. Luz ist schon ein Zugpferd und die Veranstaltungen hier sind jedes Jahr echt super“, äußerte Timo Rauser, stellvertretender Betriebsrat bei Bizerba in Meßkirch. Dem schloss sich auch Hubert Becker aus Winterlingen an. „Es werden jedes Jahr mehr und das ist gut so, denn eine starke Gewerkschaft und Tarifbindung sind unerlässlich.“