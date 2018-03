Balkenheim wird zur schrillen Narrenbühne

Wenn Ortsvorsteher und Zunftmeister im Duell sägen und nagen, die Narrenpolizei öffentlich Bewerbungsgespräche führt und Männer High-Heels tragen, dann lädt die Zunft der Balkenstrecker zum Bürgerball nach Balkenheim.

Zahlreiche Narren konnten sich in der gut besuchten Festhalle davon überzeugen, dass die Laizer eine lange Tradition und einen genauso langen Atem bei der Durchführung ihrer Fasnet haben. Die Uhr zeigte bereits kurz vor Mitternacht, als nach einer kurzweiligen und bunten Show zum letzten Mal der Bühnenvorhang fiel und Zunftmeister Johannes Wolf den zahlreichen Akteuren des Abends dankte. „Gab es in manchen Jahren schon so etwas wie Engpässe beim Aufbringen von Programmbeiträgen, so waren wir in diesem Jahr unwahrscheinlich gut aufgestellt“, freute er sich über den regen Einfallsreichtum.

Die Stelzenbächler gaben den Auftakt und nahmen sich als Waldarbeiter und Biber diesem eher ungeliebten Tier humorvoll an. Prominente Hilfe holten sie sich mit Ortsvorsteher und Zunftmeister. Im Duell musste der eine sägen, der andere nagen. Am Ende war Querners Säge scheinbar schärfer als Wolfs Zähne. Etwas dünn wurde dann für beide die Luft beim anschließenden Wissensquiz um die Gemarkung Laiz. Am Ende gab es eine Patt-Situation, hatte doch jeder die richtige Antwort knapp verfehlt. Himmlisch komisch quälten sich danach die zwei Scheinheiligen alias Ulrike Steidle und Siglinde Kanal in die Kirchenbank. Während er nur seinen Frühschoppen herbeisehnte, haderte sie mit Gott und der Welt und ihrem fehlenden Kniekissen.

Jugendlichen Schwung brachten die Donauperlen mit der Interpretation des Fehlaperlen-Klassikers „Aber mir roichts“, bevor der „Meckerer vo Loiz“ alias Reinhard Wolf nach einjähriger schöpferischer Pause wieder in die Bütt stieg. Politische Themen hatte er genügend: „Von der AfD jeden Tag die gleiche Leier, das geht mir mächtig auf die Eier.“ Keine Partei blieb von ihm verschont. Regional und in Bezug auf den Weihnachtsmarkt gab er Schärer den Rat, nicht „mit dem HGV zu klagen, sondern einfach die Laizer zu fragen“.

Dass während des Bürgerballs Personalien entschieden werden, ist eher unüblich. Kurzfristig ins Programm mit aufgenommen, wurden fünf charmante Bewerberinnen für die Stelle als Narrenpolitessenpraktikantin ins Kreuzverhör genommen, bis letztendlich die Entscheidung auf Fräulein Promille Kübler alias Johanna Kübler fiel. Sie assistiert künftig der Narrenpolizei und machte bereits am Abend diensteifrig Gebrauch vom Verteilen so mancher Strafzettel.

„Trom-Peter“ mit Liebeskummer

Nach der Pause parodierte die Laizer Musikkapelle ein Youtube-Video zur Partnersuche, hatte doch Trom-Peter Liebeskummer und allerlei angenehme und weniger angenehme Begegnungen mit dem weiblichen Geschlecht. Dabei war so manches Outfit niederschmetternd.

Jede Menge Spaß gab es bei den Beckenrandschwimmern. Waren sie beim Planschen mit Flipper nur knapp dem „Haichen“ Peter entkommen, hoben sie zu guter Letzt die bezaubernde Seerose Susi aus dem Wasser.

Welch schweres Los Arbeitsvermittler erleiden müssen, wenn das Gegenüber allerlei arbeitsscheue Fantasien entwickelt, wurde von den Backhausweibern einfallsreich in Szene gesetzt. Arbeitsangebote von „über den Wolken“ bei Air Berlin bis hin zum Boden beim horizontalen Gewerbe waren erfolglos. Letztendlich blieb der komplett untalentierten Dame nur ein Job bei „Bauer sucht Frau“.

Nicht als Bauern, sondern als Bauarbeiter mit freizügigen Latzhosen heizten die Herren zum Schluss dem Publikum noch einmal kräftig ein, und gingen wie so mach anderer Show-Act an diesem Abend nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Info: Für zehnjährige Mitgliedschaft bei den Balkenstreckern Laiz erhielten die silberne Verdienstnadel: Monika Kohl, Vanessa Kleiner, Daniel Stehle, Sandra Walter-Mattes. Der große Balkenstrecker-Verdienstorden ging an: Walter Freytag. Ein besonderes Dankeschön für ihr jahrelanges Engagement bei der Erstellung des Narrenblatts erhielt Simone Glunz. (pegme)