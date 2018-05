Anrainer fühlen sich nicht hinreichend informiert

Überaus gut besucht gewesen ist die Bürgerversammlung am Dienstagabend im Laizer Rathaus. Thema des Infoabends war die Erneuerung der Hauptstraße und die damit einhergehende, lange andauernde Verkehrsbehinderung. Von April bis in den Herbst hinein wird es für Anlieger Beeinträchtigungen geben.

Stadtbaumeister Thomas Exler und sein Kollege vom Stadtbauamt, Konrad Walter, informierten die Bürger und anwesenden Geschäftsleute über das Vorhaben und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. In der anschließenden Fragerunde wurde deutlicher Unmut geäußert. Insbesonders die an der Hauptstraße angesiedelten Geschäftsinhaber, allen voran Simon Forster von der Laizer Apotheke, zeigten sich verärgert über die ihrer Meinung nach unzureichende Informationspolitik der Stadt. „Muss ich erst aus der Zeitung erfahren, dass die Bushaltestelle in Höhe meiner Apotheke verlegt wird?“ fragte Forster nachdrücklich. Er fand, dass solche einschneidenden Maßnahmen im Vorfeld hätte mit den Anrainern besprochen werden müssen. „Dann hätten wir gemeinsam eine Lösung suchen können“.

Wie berichtet, soll im Rahmen der Straßenerneuerung die bisherigen Bushaltestellen rund 100 Meter weiter Richtung Laizer Apotheke verlegt werden. Dort sei mehr Platz, sodass dort sogar Wartehäuschen errichtet werden könnten. Der Apotheker sieht in diesem Plan eine Einschränkung seines Grundstücks und machte deutlich, dass er in Eigeninitiative den dortigen Parkplatz „entschärft und schöner gemacht“ habe. Außerdem „wird dieser Parkplatz öffentlich genutzt“. Da er schon während des ersten Bauabschnitt der Straßenerneuerung ein Drittel seines Umsatzes eingebüßt habe, würde er gerne rechtzeitig informiert werden, wie die Baumaßnahmen in diesem Jahr zeitlich gestaffelt seien. „Dann könnte ich diese Zeiten nutzen für Urlaubsplanung und den Überstundenabbau meiner Leute“, sagte Forster.

„Spärlicher Informationsfluss“

Auch die Betreiberin eines Bistros bemängelte den spärlichen Informationsfluss seitens der Stadt. Die zeitweilige Sperrung der Straße mindere ihren Umsatz erheblich. Sie würde gerne wissen, wann der Straßenabschnitt vor ihrem Geschäft dran sei, sodass sie die Urlaubszeit in die Schließung legen könne. Auch im Wegfall zweier Parkbuchten entlang der Hauptstraße auf Höhe des Rathauses sah der Inhaber eines Friseurgeschäfts ein Minus, denn diese würden von seiner Kundschaft mangels eigener Stellplätze gerne genutzt.

Geduldig erläuterte Exler die Hintergründe der beanstandeten Punkte. Er machte aber gleichzeitig deutlich, dass es bei solchen Maßnahmen nicht möglich sei, alle Einwohner zur Entscheidungsfindung zu kontaktieren. „Wir sind eine repräsentative Demokratie, da fällen die von Ihnen gewählten Vertreter die Entscheidungen.“ Gleichwohl zeigte er sich bereit, den betroffenen Geschäftsleuten in Zusammenarbeit mit Ortsvorsteher Querner künftig per E-Mail Infos zukommen zu lassen, wann welche Maßnahmen vor welchem Geschäft anfallen. Außerdem sollen die Laizer künftig über den Stadtspiegel und die Zeitung über den Baufortschritt und anstehende Maßnahmen informiert werden. Ob die ausführende Baufirma denn wieder, wie beim ersten Bauabschnitt, Sommerferien mache, während die Straße aufgerissen sei, wollte ein weiterer Zuhörer wissen. Die Handwerkerferien seien eingeplant, sagte Exler, denn die Bauarbeiter sollen und müssten auch Urlaub machen. „Aber bis Mitte, Ende Oktober ist die Straße fertig“, versicherte er. Weitere Fragen betrafen die Parkmöglichkeiten der Anwohner, die Müllentsorgung und die Umleitungssituationen, sowie die Zufahrt der Rettungskräfte im Falle eines Notfalls. Da die Straße in 30-Meter-Abschnitten gebaut werde, geht Exler davon aus, dass jeder betroffene Bereich nur für kurze Zeit „abgeschnitten“, aber ansonsten gut erreichbar sein wird.