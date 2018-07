Reisende folgen Abrahams Spuren

„Abraham a Sancta Clara – Eine Reise auf seinen Spuren“ : So hat Berta Rudolf, die Leiterin der Gedenkstätte zu Ehren des Kreenheinstetter Bürgersohnes und Wiener Hofpredigers, eine Exkursion nach Graz überschrieben. Die Exkursion dauert vom 20. bis zum 23. Oktober.

Beate Rudolf hat die geplante Tour bereits abgefahren und das Gefühl genossen, vor Ort auf seinen Spuren zu wandeln und sagen zu können: „Hier war unser Abraham“. Die Fahrt führt unter anderem ins Kloster am Münzgraben, wo Abraham ab 1686 als Prior und später als Provinzial wirkte. In dieser Zeit hatte er seine schriftstellerische Hochzeit und war in vielen Klöstern und Kirchen Fest- und Gastprediger. Im Münzgraben besteht auch die Gelegenheit, das unten abgebildete Porträt des berühmten Predigers im Original in Augenschein zu nehmen.

Beim Kloster Herberstein wird eine Gedenktafel zu sehen sein, die Abraham zusammen mit einem Esel abbildet Da stellt sich die Frage, ob eine Verbindung zur Neuzeit besteht, denn die Kreenheinstetter werden heute wenig schmeichelhaft mit dem Namen Esel belegt. Die Exkursion soll auch bei der Beantwortung dieser Frage helfen. Es existieren ja etliche Deutungen und Vermutungen. Ortsvorsteher Guido Amann versucht, den Beinamen positiv zu sehen: „Ein Esel ist fleißig, leistungsstark, ausdauernd, aber manchmal halt leider auch störrisch."