Jakob Riekert konnte dieser Tage seinen 90. Geburtstag feiern und freute sich zusammen mit seiner Ehefrau Emilie über viele Glückwünsche unter anderem auch durch Leibertingens Bürgermeister Armin Reitze und s Ortsvorsteher Guido Amann.

Diese beiden überbrachten neben den persönlichen Glückwünschen auch Gratulationen des Ministerpräsidenten und des Landrates. Erst arbeitete Riekert in einer Kistenfabrik, danach an der Errichtung des Westwalls, weil er da mehr verdienten konnte. Im Krieg wurde er verletzt, daraufhin wurde er in eine Garnison in Ulm versetzt. Mit seiner Ehefrau Emilie bekam er die drei Kinder Renate, Heidi und Richard. Riekert arbeitete später im Steinbruch in Thiergarten, dann im Wald undschließlich als Monteur bei Bizerba.

Der älteste Kreenheinstetter Bürger erfreut sich noch - seinem hohen Alter entsprechend - ordentlicher Gesundheit und hat immer noch Sprüche mit hintergründigem Humor parat. „Trotzdem, dass mir arm ware, hommer schöne Stunde g’het“, sagt er im Rückblick an seinem Geburtstag.