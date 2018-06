Die Jahrgänger der Geburtsjahre 1942/1943 aus Kreenheinstetten sind auf große Fahrt in die Tiroler Bergwelt gegangen. Drei Tage waren die Jahrgänger mit ihren Partnern unterwegs. Frühmorgens ging es los, um mittags bereits München hinter sich zu lassen. Über Kufstein und das wilde Kaisergebirge und St. Johann erreichte man am Abend das Hotel in Maria Alm. Der zweite Tag bot eine Erlebnisfahrt mit örtlicher Reisebegleitung in die Tiroler Bergwelt. Über Maishofen ging es nach Kaprun. Die Besichtigung der Modellausstellung der Wasserkraftwerke und die anschließende Schifffahrt auf dem Zeller See genossen die Ausflügler bei herrlichem Wetter. Der dritte Tag führte über das Salzachtal zum Skiort Kitzbühl. Über Wörgl, Jenbach, Achernsee, Bad Tölz, Landsberg, Memmingen ging es zurück in die Heimat. „Schade, dass nicht alle Jahrgänger teilnehmen konnten“, sagte Teilnehmerin Adelheid Mierau. Dabei dachte sie besonders an die Jahrgänger, die inzwischen gesundheitlich nicht mehr in der Lage sind, an größeren Fahrten teilzunehmen. Foto: privat (bst)