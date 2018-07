Der erste große Solarpark der EnBW entsteht auf der ehemaligen Erddeponie. Er soll in Form einer Bürger-Energiegenossenschaft betrieben werden.

Seit ein paar Wochen wird auf Hochtouren an einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf der ehemaligen Erddeponie gearbeitet. Die EnBW will dort auf einer Fläche von rund sieben Hektar jährlich 2,1 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Anschaulich ausgedrückt heißt das, dass sich damit etwa 600 Haushalte mit Strom versorgen lassen. Ferner würden etwa 1240 Tonnen Kohlenstoffdioxid damit eingespart.

Die rund 5 Millionen Euro teure Photovoltaikanlage soll etwa das Doppelte der kommunalen Photovoltaikanlage in Ringgenbach leisten und hier in Form einer Bürger-Energiegenossenschaft betrieben werden. Eine besondere Bedeutung erhält das Projekt durch das Angebot der EnBW an die Bürger der Gemeinde Leibertingen: Sie können sich an dem Solarpark beteiligen, indem sie eine Bürger-Energiegenossenschaft gründen.

Über Hintergründe, Wege, Verfahren, Art der Beteiligung und vieles mehr wird eine Info-Veranstaltung über die Gründung einer Bürger-Energiegenossenschaft am Mittwoch, 9 Dezember, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Kreenheinstetten angeboten. Gemeinde und EnBW wollen dann im Januar 2010 eine Gründungsversammlung durchführen.

Allgemeine Infomationen zu Bürger-Energiegenossenschaften gibt es im Internet unter der Adresse „www.buerger-energie.de“.