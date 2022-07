Zwei Hauptversammlungen der Feuerwehr Krauchenwies

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich zwei Hauptversammlungen (HV) hatte die Abteilung Krauchenwies abzuarbeiten. Zum Einen die HV der Feuerwehr und zum Anderen die HV des Feuerwehrvereins. Kommandant Robin Damast stellte fest, dass durch Corona die Kameradschaft und die Proben gelitten haben, allerdings sei daraus kein Personalproblem entstanden. Einem Austritt stehen sechs Neuzugänge gegenüber. Die Segnung der beiden neue Fahrzeuge sei ein Höhepunkt gewesen. Mit der Beschaffung des Digitalfunks, das Thema Gerätehaus und verschiedenen Terminen hielt er einen Ausblick auf das kommende Jahr. Der stellvertretende Abteilungskommandant Felix Klawitter beleuchtete die 80 Einsätze im Jahr 2021. Dazu kamen noch 34 Einsätze im Corona Testcenter. Einsatzschwerpunkt waren an drei Hochwassertagen 44 Einsatzstellen. Die Truppe um Jugendleiterin Martina Kiesewetter ist um fünf Jugendliche gewachsen. Mit Klopapier-Challenge, Gelbe Säcke austeilen, zehn Proben hielt man sich die Jugend bei Laune. Besonderer Höhepunkt war der Berufsfeuerwehrtag, bei dem die Kiddis 24 Stunden im Gerätehaus verbrachten und zu mehreren „Einsätzen“ fuhren. Mit der Kreisjugendübung, dem Ferienspaß und einem Ausflug hielt sie einen Ausblick fürs kommende Jahr.

Dann standen Beförderungen an. Zum Feuerwehrmann/frau wurden Melissa Fuhl, Tina Heß, Jaqueline Narlinski, Lukas Glöggler und Maximilian Henselmann befördert. Ihre Beförderung zum Oberfeuerwehrmann/-frau erhielten Jan Butzengeiger, Melanie Seifried, Marcel Heß, Manuel Keßler, Christian Stöhr und Andreas Enzenross. Thomas Haueisen und Christof Strobel wurden zum Oberfeuerwehrmann, Benjamin Müllerschön zum Oberlöschmeister und Marc Fiederer zum Hauptlöschmeister befördert. Grußworte kamen vom stellvertretenden Kommandanten Hubert Scheuermann und von Thomas Enzenross, der Bürgermeister Jochen Spieß vertrat.

Erstmals gab es eine HV vom Feuerwehrverein Krauchenwies. Vorstand Thomas Enzenross hielt einen Rückblick auf 2020/2021. „Diese Jahre haben der Kameradschaft nicht gutgetan“, stellte er fest. Lichtblick sei die Fahrzeugsegnung 2022 gewesen. Für dieses Jahr ist außerdem ein Ausflug geplant. Kassiererin Sonja Hüglin konnte trotz Coronaflaute von einem Plus in ihrer Kasse berichten. Im Anschluss gab es einen Kameradschaftsabend in der Fahrzeughalle.