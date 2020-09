Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Gögginger Industriegebiet Altlachen ist am Donnerstag ein Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, habe laut einem Zeugen ein roter Lastwagen etwa gegen 9 Uhr den am Fahrbahnrand geparkten Wagen beim Rangieren gestreift. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro an der linken Fahrzeugseite und dem hinteren Reifen. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Lastwagenfahrer davon. Wer sachdienlichen Angaben zur Unfallflucht machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/1040 zu melden.