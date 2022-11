Zaunhölzlezunft Krauchenwies kam zusammen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wieder wurde die Hauptversammlung zusammen mit der Fasnetseröffnung abgehalten. Zunftmeister (ZM) Christof Strobel konnte in der gut gefüllten Zunftstube neben den Obristen Wolfgang Röbbel, Peter Fiederer und Horst Riegger auch Bürgermeister Jochen Spieß begrüßen. BM Spieß überbrachte sein Grußwort als Motivationsgedicht. Christof Strobel hielt einen Rückblick über die vergangene Fasnet, die zwar keine war, aber dennoch einiges geboten hat.

Als Vorschau informierte er die Versammlung über eine Winterwanderung im Dezember und über das Freundschaftstreffen der Landschaft sechs der Narrenvereinigung (NVG) Hegau Bodensee, das im kommenden Jahr in Krauchenwies stattfindet. Die NVG hat ihre Vorgaben bezüglich Umzügen wegen Corona sehr heruntergeschraubt. So wird das Treffen als vergrößerter Umzug am Fasnetsdienstag stattfinden. Ungefähr die Hälfte der Zünfte der Landschaft sechs werden neben den Stammgästen zum Umzug erwartet. Schriftführerin Petra Siewert gab die Termine bekannt. Geplant sind Zunftball und die Teilnahme an den Umzügen in Bad Buchau, Rohrdorf, Wald, Bittelschieß, Fischbach bei Niedereschach und Hundersingen. Trotz wenig Einnahmen konnte Kassierer Simon Göggel von einem leicht erhöhten Kassenstand berichten. Die Truppe von Fanfarenzugleiter Karl-Heinz Karth ist auf 21 Mitglieder geschmolzen. Dennoch ist für den kommenden Juni wieder ein Löwenplatzfest geplant. 2023 steht das Jubiläum 300 Jahre Bräuteln an. Dazu soll es eine Ausstellung in Sigmaringen geben, bei der alle Bräutlingsgruppen aus der Umgebung teilnehmen können. Mit aktuellen Infos dazu leitete der ZM den Bericht der Bräutlingsgesellen ein, den Thomas Restle kurz hielt. Zum Schluss gab ZM Strobel das Motto für den Zunftball bekannt: Steinzeit. Dann eröffnete er die kommende Fasnet.