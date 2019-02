Zaunhölzlegoischter kapern das Rathaus

Mit dem Rathaussturm ist die närrische Hauptsaison am Donnerstagvormittag auch in Krauchenwies eröffnet worden. Zahlreiche Krauchenwieser versammelten sich am Vormittag auf dem Platz vor dem Rathaus, wo bereits der Wurstwagen der Zaunhölzlezunft wartete. Während die Schlange vor dem Wurstwagem immer länger wurde, bereitete sich die Landjugend schon auf das Narrenbaumstellen vor.

Zur passenden Kapellenmusik marschierte die Zaunhölzlezunft mit den befreiten Schülern zum Rathausplatz, wo Zunftmeister Christof Strobel die Erstürmung des Krauchenwieser Rathauses ankündigte. „Ich komm jetzt hoch zu dir, Jochen, hoffentlich hast du schon Angst“, rief er nach oben in Richtung Bürgermeisterbüro. Wenige Minuten später war es so weit: Bürgermeister Jochen Spieß wurde von den Narren auf den Rathausplatz geführt, wo selbige ihm seine Absetzung für die närrische Zeit verkündeten. Seine „Mannschaft“ aus dem Rathaus und auch die Mitarbeiter des Bauhofs seien ab sofort dem Zunftmeister unterstellt, verkündeten die Narren. „Wegen Baugesuchen und so weiter könnt ihr euch heute Nachmittag bei mir melden“, sagte Strobel.

Doch zuvor dürfe Bürgermeister Jochen Spieß, der ganz adrett als Freibeuterkapitän verkleidet war, noch ein paar letzte Worte an die Bürger richten. Spieß nutzte die Gelegenheit für ein paar Verse zur „Lage der Gemeinde“. Nicht alles in Krauchenwies sei gut, aber so manches laufe ganz gut, sagte der Bürgermeister. Während „der Krater in der Ortsmitte“ manchen Sorgen mache, gelte das Baugebiet „Oberer Kirchberg“ einigen schon als das „Santorin“ des Landkreises. Schließlich übernahm Strobel wieder die Regie: „Die jungen Männer von der Landjugend strotzen nur so vor Testosteron“, sagte Strobel und gab das Kommando zum Aufstellen des Narrenbaums, das diese unter den begeisterten „Hölzle-Goischt“-Rufen des Publikums mit purer Muskelkraft und dem Einsatz mit Stützen bewältigten.