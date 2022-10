Wendemanöver endet Verletztem und hohem Schaden

Sachschaden von insgesamt rund 15 000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf der K 8267 ereignet hat. Ein 82 Jahre alter Toyota-Lenker war von Inzigkofen kommend in Richtung Göggingen unterwegs. Als er in einer Grundstückseinfahrt sein Fahrzeug wenden wollte, übersah er eine 21-jährige BMW-Fahrerin, die ebenfalls in Richtung Göggingen fuhr. Bei der folgenden Kollision wurde der 82-Jährige leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.