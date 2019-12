Weihnachtliche Stimmung auf dem Krauchenwieser Löwenplatz

Das Krauchenwieser Weihnachtsdorf hat am Samstag zahlreiche Gäste auf den weihnachtlich geschmückten Löwenplatz gelockt. Musikalisch umrahmt wurde es durch das Kindersingen der beiden Kindergärten St. Josef und Don Bosco, die Jungmusiker der Musikkapelle Krauchenwies und den Männerchor. Neben selbst gebastelter Weihnachtsdekoration am Stand des Kindergartens St. Josef, selbst gebackenen Plätzchen, frisch gebackenen Waffeln und Trinkschokolade am Stand des Kindergartens Don Bosco gab es auch selbstgefertigen Schmuck am Stand von Doris Gmeiner und Mützen aus Biobaumwolle bei Daniela Grimm. Der Tennisclub und der Fußballklub Krauchenwies/Hausen waren für das kulinarische Angebot zuständig. Das Puppentheater „Kübel wie Eimer“ aus Vilsingen spielte eine Weihnachtsgeschichte vom Wichtel Willi in der Scheune auf. Es gab zudem noch ein Bastel- und Malangebot für Kinder in der Scheunenbar, die von der Landjugend bewirtschaftet wurde. Foto: Gerlinde Dautermann