VW stürzt Abhang hinunter: 10 000 Euro Schaden

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 10 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntag gegen 14.15 Uhr in der Pfullendorfer Straße in Hausen am Andelsbach. Ein 23-jähriger VW-Fahrer war gemeinsam mit seinem Mitfahrer aus Richtung Pfullendorf kommend unterwegs und kam in einer langgezogenen Linkskurve unmittelbar nach Ortsbeginn vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab. Der VW schanzte einen etwa drei Meter tiefen Abhang hinunter, drang mit der Fahrzeugfront in das Erdreich ein und überschlug sich mindestens drei Mal, bevor er auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Beide Insassen konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen, der Beifahrer wurde im Krankenhaus behandelt. Der 23-jährige VW-Fahrer war Zeugen bereits vor Schwäblishausen aufgrund seiner riskanten Fahrweise aufgefallen, weil er mehrere andere Wagen trotz geringer Sicht überholt haben soll.