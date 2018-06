Vier Mausklicks und die Firmentore öffnen sich

Vor drei Klassen der Krauchenwieser Sophie-Scholl-Schule präsentierten Bernhard Kräußlich und Maria Schädle von der Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft des Landkreises (WIS) ein neues Projekt zur Berufsorientierung. Genannt „work@sig“.

In einem Vorgespräch mit Schulleiter Werner Hall verwies Kräußlich darauf, dass der Kreis nach einer Initiative für Oberstufenschüler nun auch ein Projekt für Haupt,- Real- und Werkrealschüler gestartet habe. Ziel bei dieser Zielgruppe sei es, über die Berufschancen in der Region zu informieren, den Jugendlichen Perspektiven für die berufliche Zukunft zu bieten und künftige Fachkräfte an den Wirtschaftsstandort Landkreis Sigmaringen zu binden.

Mit Bildungspartnerschaften sei man bereits seitens der Schule initiativ geworden. Es sei aber jeder Versuch, das freiwillige Interesse von Schülern bei der Berufsorientierung zu unterstützen, hilfreich, so Hall zum Projekt „work@sig“. Hall betonte auch, dass Schüler ernst genommen werden wollen und stolz sind, wenn sich jemand für sie interessiert.

In drei Klassen präsentierten Kräußlich und Schädle anschließend das Projekt. Die Schüler sollen selber über die Internetplattform www. work-at-sig.de mit dem dort aufgeführten Unternehmen Kontakt aufnehmen. Dies ist zwischen dem 28. Mai und 13. möglich. Mit vier Klicks können die Schüler bis zur Anmeldung gelangen. Jeder erhält eine Bestätigungsmail der Firma als Antwort. Bis zu drei größere oder kleinere Unternehmen können die Schüler so in den Sommerferien besuchen. Mit dem Einblick in den Berufsalltag und Gesprächen mit Azubis sollen sich die Schüler einen Überblick verschaffen. Eine Bewerbung müsse man nicht schreiben erfuhr Melda auf ihre Frage.

Nicht alle Schüler der 9. Klasse wissen bereits was sie machen wollen. Den Sinn der Aktion finden sie daher gut. Marian hat eine Idee, Sara will in die Altenpflege. Louis geht davon aus, dass er nach einem solchen Tag vielleicht auch bessere Chancen bei einer späteren Bewerbung hat und Kräußlich gibt ihm dabei recht.

Ein letzter Tipp von Maria Schädle: Die Eltern von dem Projekt informieren, denn die müssen vielleicht bei der Mobilität unterstützen. Das Projekt wird in den kommenden Wochen auch noch an allen weiteren Haupt,- Real- und Werkrealschulen des Landkreises vorgestellt.