Verschwunden: Gögginger vermissen ihren Storch Hinkebein

Immer mehr Störche bleiben den Winter über in Oberschwaben, statt wie zuvor meist nach Afrika oder Spanien zu ziehen. Laut Ute Reinhard, Storchenbeauftragte des Regierungspräsidiums Tübingen, sind es inzwischen rund ein Drittel der Störche, die in Oberschwaben überwintern. Von Göggingens Lieblingsstorch „Hinkebein“ fehlt jedoch seit dem vergangenen Jahr jede Spur.

In den nächsten Wochen werden wieder einige Störche zurück nach Göggingen kommen, wie Storchliebhaber Kurt Fischer aus Göggingen vermutet. Aber auch über die Winterzeit waren fünf der insgesamt acht Tiere in der Gemeinde geblieben. „Bei extremen Schnee sind sie ab und zu für zwei Tage verschwunden und daraufhin wieder bei uns“, sagt er. „Vermutlich sind sie dann auf Futtersuche in Richtung Bodensee und in Salem beim Affenberg unterwegs, aber bisher sind sie jedes Mal wieder gekommen“, sagt Fischer.

Suche nach Hinkebein war erfolglos

Nur von Storch Hinkebein, der fast alle Nester in Göggingen gebaut hatte, fehlt nach wie vor jede Spur. Das Tier hatte sich bei einem Kampf mit Artgenossen am Bein verletzt und wurde daraufhin von den Bürgern in der Gemeinde liebevoll „Hinkebein“ genannt. Statt um ein Nest, das er gebaut hatte zu kämpfen, entschied der Storch mit Handicap sich fortan, einfach jedes Mal ein neues Nest zu bauen. „Ich habe Hinkebein sogar schon in ganz Baden-Württemberg gesucht, aber er ist bisher nicht wieder aufgetaucht“, sagt Ute Reinhard. „Es ist gut möglich, dass er in Afrika umgekommen ist, aber ich möchte die Hoffnung noch nicht aufgeben.“ Ebenso möglich sei es nämlich, dass er sich einfach eine Auszeit genommen habe und in diesem Jahr doch wieder zurück komme.

Seit 2017 nistet bei Architekt Marcus Wawra-Benz immer das gleiche Storchenpaar. Er hat sein Nest auf dem Dach seines Hauses errichtet. Im vergangenen Jahr hatte das Paar sogar drei Jungtiere, über den Winter flogen die Tiere von Sigmaringendorf aus jedoch in Richtung Westen.

Auf die Frage, woran es liege, dass einige Störche in den Südwesten bis nach Afrika fliegen und andere dagegen in Oberschwaben überwintern, hat die Storchenexpertin Ute Reinhard eine Antwort: „Mit dem Klima hat der Umschwung relativ wenig zu tun, sondern mit der jeweiligen Geschichte der Tiere.“ In den 1980er- Jahren seien viele Störche während ihres Winterquartiers in Afrika umgekommen. Dadurch sei die Storchenpopulation rapide dezimiert worden und Deutschland sowie einige Nachbarländer sahen sich gezwungen, den Verlust auszugleichen. Störche wurden in Volieren aufgezogen und später ausgewildert, um die Art zu retten.

Auch in diesem Jahr werden mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder vier Storchenpaare in Göggingen brüten.

„Viele dieser ausgewilderten Jungtiere verlassen sich auf das von Menschen bereitgestellte Futter und nehmen die lange Reise über die Wintermonate gar nicht auf sich“, sagt Reinhard. „Dazu kommt, dass sich die Störche viel voneinander abschauen, egal ob bei der Futtersuche oder beim Nestbau.“

Störche sollten besser über den Winter wegziehen

Trotzdem ist es laut Reinhard besser, wenn die Störche über die Wintermonate wegziehen. Für die Störche sei es zwar durchaus anstrengender und gefährlicher, jedoch würden Zugvögel allgemein mental bei ihrer Reise gefördert. „Die Synapsen im Gehirn, die für ihre Orientierung zuständig sind, werden dann auch weiterhin ausgebaut und bilden sich nicht zurück. Außerdem sind die Tiere, die wegziehen, bei der Nahrungssuche und bei Ortswechseln einfach flexibler“, sagt sie.

Aber auch für ihre kulturelle Bedeutung ist ihr Dasein als Zugvögel prägend. „Für uns Menschen sind Störche positive Vögel. Sie sind Frühlingsboten und ein Zeichen der Fruchtbarkeit. Wenn sie über den Winter bei uns bleiben, verlieren sie diese Bedeutung und somit auch ihre Faszination“, sagt sie.

Mehr entdecken: Storchenpaar macht Station in Sigmaringendorf

Mehr entdecken: Hinkebein lässt noch auf sich warten

Alles rund um den Storch