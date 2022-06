Verkehrsunfall beim Abbiegen

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos hat sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf der B 311 an der Einmündung L 456 ereignet. Das teilt die Polizei mit. Die 35-jährige Fahrerin eines VW wollte aus Richtung Sigmaringen kommend von der L 456 auf die B 311 auffahren. Da die 35-Jährige fälschlicherweise davon ausging, dass der Fahrer eines Mercedes auf der B 311 nach links in Richtung Sigmaringen abbiegen möchte, fuhr sie in den Einmündungsbereich ein. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro. Der 27-Jahre alte Fahrer des Mercedes verletzte sich leicht und begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig zu einem Arzt.