Beim Abbiegen sind ein Sattelzug- und ein Autofahrer in Krauchenwies zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 51-Jähriger am Samstagmittag mit seinem Sattelzug die B311/Sigmaringer Straße und folgte der abknickenden Vorfahrtsstraße nach rechts in die Bahnhofstraße. Hierbei setzte er den Blinker nach links und holte beim Abbiegen weit nach links aus. Ein nachfolgender 40-jähriger VW-Fahrer deutete dies falsch und wollte rechts an dem Sattelzug vorbeifahren. Als der Sattelzugfahrer nach rechts lenkte, kam es zwischen beiden Fahrzeugen zu einer seitlichen Kollision. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit 3500 Euro an.