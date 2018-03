Unklar ist Baubeginn für Prinzenpalais

Mit dem Abbruch von zwei ehemaligen Hofstellen mit Nebengebäuden, einem Wohn- und Geschäftshaus sowie einem Wohnhaus vollzieht die Gemeinde Krauchenwies als Eigentümerin des fast 4000 Quadratmeter großen Grundstücks zurzeit den ersten Schritt zur Umsetzung des Bebauungsplanes für das so genannte „Prinzenpalais“.

Unklar stellt sich zurzeit die Lage beim zweiten Schritt, der Neubebauung dar. Zwar wird auf der Homepage der Firma Marquard Immobilien mit Sitz in Herrenberg mit einem Bild des Objekts als „Mehrfamilienhaus und Seniorenwohnheim mit betreutem Wohnen“ bereits seit längerem geworben. Öffentlich äußert sich der ins Spiel gebrachte Sozialdienstleister Vinzenz von Paul als möglicher Betreiber der Seniorenwohnanlage jedoch noch nicht. Auch läge der Gemeinde noch kein Bauantrag vor, war aus dem Rathaus zu hören.

Den Auftrag für den Abbruch erhielt die Firma Wild im September 2017. Im Oktober stand fest, dass sich der geplante Abbruchbeginn wegen der Erfassung belasteter Materialien verschiebt. Nach einigen Vorbereitungen begann ein Bagger am 1. März mit dem Abbruch der Scheune des ehemaligen Mors-Gehöfts. Über den bisherigen Verlauf sprach die Schwäbische Zeitung mit dem Bauleiter der Firma Wild, Tobias Gaßebner. Die hiesige Baustelle unterscheide sich nicht wesentlich von andern, meint er. „Es ist die übliche Vorgehensweise mit den Schritten Entkernung, Schadstoffsanierung und Abriss“.

In Krauchenwies sei die Fläche relativ groß und es seien vier Objekte einzeln zu bearbeiten. „Wir haben alle Gebäude im sogenannten selektiven Rückbau auf einen rohbauähnlichen Zustand gebracht. Unsere Vorgehensweise sieht vor, nach dem Nebengebäude, das Haus an der B 311 (Flöß), dann das in der Tiefe (Dietmann/Bacher), gefolgt vom Gebäude an der Hauptstraße (Mors) und abschließend das entlang der Hauptstraße verlaufende Gebäude (Pfleghaar) abzubrechen“.

Gemeinsam mit dem Baggerführer habe er die Baustelle inspiziert. Der Baggerführer entscheidet dann, wie er das einzelne Objekt abbricht. „Das erfordert auch Kenntnisse in Statik“. Die Abbrucharbeiten durch den Bagger werden durch Arbeiter begleitet, die für eine Trennung der Materialien sorgen. „Unser Ziel ist es, einen sauberen Bauschutt zu erhalten, den wir dann aufarbeiten können“, so Gaßebner.

Zuschauer bewundern die Feinarbeit des Baggerführers

Täglich bewundern Zaungäste die Fingerfertigkeit des Baggerführers Olaf Poeck. Selbst handtaschengroße Teile pickt er aus dem Schutt heraus. Überall sieht man bergeweise sauber getrennte Bauabfälle. Mit einer mobilen 40- Tonnen-Brechanlage werden auf dem Grundstück später mineralische Stoffe auf eine definierte Körnung gebrochen.

Die Fundamente werden im letzten Schritt ausgebaut und die entstandenen Gruben eingeebnet. „Mit dem Entfernen des Bauzauns endet unser Auftrag“, so Gaßebner. Für die Zeit bis zum Baubeginn sieht Bürgermeister Jochen Spieß durchaus Möglichkeiten Behelfsparkplätze einzurichten.

Als die Absperrgitter der Baustelle aufgestellt waren, fehlten auf Anhieb rund 13 Parkplätze. „Mir war klar, dass sich eine solche Baustelle auf die Umgebung, natürlich auch auf den Umsatz auswirkt. Bei uns sind diese um 5 bis 10 Prozent zurückgegangen“, so Martin Mahl, Geschäftsführer des Backhauses gegenüber der SZ. „Die Leute wollen es nun mal komfortabel. Viel wichtiger ist jetzt zu wissen, wie sich die Parkplatzsituation nach Fertigstellung des Projekts darstellt. Wenn es weniger wären, wäre es nicht gut“. Hier sind er und der Inhaber der Hohenzollern Apotheke, Simon Forster, einer Meinnung. „Wenn Krauchenwies leben und attraktiv bleiben soll, dann brauchen wir ausreichend innerörtliche Parkplätze“. Beide wünschen sich zur Parksituation seitens der Gemeinde rechtzeitig eingebunden zu werden. Um die jetzige Lage zu entschärfen, hat Forster die kundenfreundliche Bestellmöglichkeit „Bequem vorbestellen-einfach abholen“ geschaffen.

Familie Klingenberg wohnt in unmittelbarer Nähe zur Baustelle. „Wir sahen die alte Pizzeria und sehen jetzt die Neue. Überrascht sind wir vom Lärm der Bundesstraße. Der kommt jetzt ungebremst bis zu uns. Klar gibt`s mehr Staub. Von uns aus kann die Lücke rasch wieder bebaut werden, dann wird es wieder ruhiger“, so Gabi Klingenberg.