Unfallverursacher flüchtet nach Überholmanöver

Auf der Bundesstraße 311 bei Krauchenwies hat sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr ein Unfall mit Fahrerflucht ereignet. Das teilt die Polizei mit. Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr hinter einem Linien- oder Reisebus aus Richtung Göggingen in Richtung Krauchenwies. Der vorausfahrende Bus bog auf Höhe Ablach nach rechts auf den Gemeindeverbindungsweg in Richtung Bittelschieß ab. Der Autofahrer überholte den Bus noch vor Abschluss des Abbiegevorgangs trotz Gegenverkehrs und durchgehender Fahrstreifenbegrenzung. Ein entgegenkommender Nissan leitete eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit dem Überholer zu vermeiden. Der hinter dem Nissan in Richtung Göggingen fahrende 54-jährige BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und prallte auf den Nissan. Die 17-jährige Beifahrerin im Nissan erlitt hierdurch leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 13 000 Euro. Der Autofahrer, der durch sein Überholmanöver den Unfall verursacht hatte, setzte seine Fahrt fort, ohne am Unfallort als Unfallbeteiligter seinen Pflichten nachzukommen. Die Verkehrspolizei Sigmaringen bittet Zeugen, die etwas gesehen haben könnten, sich zu melden. Telefon 07571/1040.