Unfall nach Wendemanöver: Zeugen gesucht

Bei einem verunglückten Wendemanöver in Hausen am Andelsbach ist am Montagmorgen eine der zwei beteiligten Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, fuhren beide Fahrerinnen gegen 8.25 Uhr hintereinander auf der Alten Hauptstraße in Richtung Schwäblishausen. Vorneweg fuhr ein Citroen, dessen 63-jährige Fahrerin an der Kreuzung Schulstraße ein Wendemanöver einleitete. Darauf reagierte die Fahrerin des nachfolgenden Volkswagens zu spät. Die beiden Autos stießen zusammen. Dabei verletzte sich die Citroenfahrerin leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro. Bezüglich des Unfallhergangs widersprechen sich die Aussagen der Beteiligten teilweise erheblich. Sollte jemand Zeuge des Unfalls geworden sein, bittet das Polizeirevier Sigmaringen um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 07571/1040.