Bei einem Unfall nahe Krauchenwies ist am Mittwoch Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden. Gegen 17.30 Uhr wollte ein 20-jähriger BMW-Fahrer, der auf der L456 von Pfullendorf in Richtung Krauchenwies unterwegs war, an der Kreuzung zur Hauptstraße (B 311) nach rechts abbiegen. Zu spät bemerkte er, dass eine vorausfahrende 33-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt angehalten hatte und fuhr auf. Die Insassen in beiden Fahrzeugen blieben unverletzt.