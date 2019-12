Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag gegen 1.45 Uhr in der Hauptstraße von Krauchenwies das Glas zweier Aushängekästen zerstört. Die Aushängekästen mit Busfahrplänen befinden sich direkt an der dortigen Bushaltstelle. Ein Zeuge beschreibt die Person wie folgt: dunkel gekleidet, schlank, Mütze, Turnschuhe mit hellen Sohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro.