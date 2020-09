Unbekannter stiehlt Portemonnaie

Dem Bewohner eines Hauses an der Straße „Roter Flügel“ in Krauchenwies ist am Samstagabend sein Portemonnaie gestohlen worden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg am Montag mitteilte, stellte der Mann gegen 18 Uhr sein Fahrrad vor dem Gebäude ab. Die folgenden 20 Minuten nutzte ein bislang unbekannter Täter, um den auf dem Gepäckträger deponierten schwarzen Ledergeldbeutel mit diversen Papieren, Scheckkarten und rund 130 Euro Bargeld zu entwenden. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, und Personen, die Hinweise zum Verbleib des Geldbeutels geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07571/1040 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.