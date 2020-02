Unbekannter bricht in Wohnhaus ein

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend in der Zeit zwischen 18.30 und 00.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Wie die Polizei nun mitteilt, hat der Unbekannte eine Eingangstüre aufgehebelt und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Diese durchsuchte er offenbar nach Wertsachen und öffnete dabei Schränke und Schubladen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen lediglich eine Goldkette geringen Werts sowie eine Schachtel Zigaretten. Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges in Krauchenwies beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden, Telefon 07571/1040.