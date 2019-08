Unbekannter beschmutzt Straße mit Gülle

Zur Beseitigung einer Güllespur auf der B311 von Krauchenwies in Richtung Rulfingen ist am Freitag gegen 0.45 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Krauchenwies ausgerückt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor laut Polizeibericht im Bereich der Krauchenwieser Serpentinen Gülle. Während der Reinigungsarbeiten musste die Straße abgesichert und teilweise gesperrt werden. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu wenden.