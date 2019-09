Unbekannte stehlen Schildkröte

Unbekannte Täter haben in der nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche eine griechische Landschildkröte von einem Hausgrundstück in der Adolf-Guhl-Straße in Krauchenwies entwendet. Das teilt die Polizei mit. Die Schildkröte befand sich zur Tatzeit mit einem weiteren Artgenossen in einem Außengehege. Dass das Tier eigenständig aus dem Gehege gelangen konnte, kann ausgeschlossen werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.