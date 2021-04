Unbekannte brechen Scheunen auf

In mindestens zwei Scheunen im Raum Göggingen und Ablach sind Einbrecher in der Nacht zum Sonntag eingestiegen. Das teilt die Polizei nun mit. Die Täter brachen die Türen auf und gelangten so ins Innere. Aus der Scheune im Riedäcker in Ablach stahlen die Täter mehrere Kanister mit Heizöl und Benzin. Der angerichtete Schaden an den Gebäuden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07571/1040 beim zuständingen Polizeirevier in Sigmaringen zu melden.