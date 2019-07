Unbekannte brechen in Container ein

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend und Montagmorgen drei Übersee-Container, die auf dem Parkplatz eines Schuh-Zentrallagers in der Robert-Bosch-Straße standen, aufgebrochen. Daraus wurden 200 Paar Schuhe entwendet. Aus den anderen beiden Containern wurde nichts gestohlen. Bei einem anderen Lager der Firma in der Bittelschießer Straße wurden auch drei auf dem Parkplatz abgestellte Container aufgebrochen, jedoch ebenfalls nichts gestohlen.