Umleitungen: Straßen zwischen Menningen und Krauchenwies voll gesperrt

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt den Fahrbahnbelag der B 311 zwischen Meßkirch-Menningen und Krauchenwies von Montag, 26. September, bis voraussichtlich 4. November in zwei getrennten Bauabschnitten sanieren. Das teilt das Regierungspräsidium in einer Pressemeldung mit.

Die Straße weist starke Risse und Unebenheiten auf. Aus diesem Grund muss der komplette Asphaltaufbau des Fahrbahnbelags erneuert werden. Im Zuge der Erhaltungsmaßnahmen werden ebenfalls Erdbau-, Kanalsanierungs- und Schutzeinrichtungsarbeiten ausgeführt.

Erster Bauabschnitt startet am 26. September

Der erste Bauabschnitt verläuft vom Ortsausgang Göggingen bis zur Einmündung B 311 und K 8238, Ablacher Straße in Krauchenwies und hat eine Länge von circa 3,2 Kilometern. Die Arbeiten beginnen im ersten Bauabschnitt am 26. September und sind voraussichtlich am 21. Oktober abgeschlossen.

Zweiter Bauabschnitt beginnt am 24. Oktober

Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt beginnen ab 24. Oktober die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt. Der zweite Bauabschnitt verläuft von der Einmündung B 311 und K 8221, Leitishofen in Meßkirch-Menningen bis zur Einmündung B 311 und K 8237, Tälestraße und hat eine Länge von einem Kilometer.

Straße wird voll gesperrt

Während der Baumaßnahme ist die die B 311 in diesem Abschnitt voll gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Richtungen ab Meßkirch Richtung Sigmaringen über die B 313 nach Inzigkofen und Laiz und dann über die L 456 nach Krauchenwies großräumig umgeleitet.

So verläuft die Umleitung

Für die Arbeiten des ersten Bauabschnitts zwischen Göggingen und Krauchenwies wird die bestehende Umleitung für die gesperrte K 8239, Ortsdurchfahrt Bittelschieß, deaktiviert und umgestellt. Dafür wird der Verkehr der K 8239 ab der Einmündung B 311 und K 8237, Tälestraße, bei Menningen über die K 8237 nach Ringgenbach und Dietershofen nach Allmannshofen und Walbertsweiler und schließlich über die K 8273 zur L 456 bei Bittelschieß in beiden Richtungen umgeleitet.

Vor Beginn des zweiten Bauabschnitts wird das Regierungspräsidium eine Pressemitteilung mit der Verkehrsführung für diesen Abschnitt herausgeben, heißt es in der Pressemeldung.

Das sind die Kosten

Die Baukosten der Fahrbahndeckenerhaltungsmaßnahme belaufen sich auf insgesamt circa 3,1 Millionen Euro für beide Bauabschnitte und werden vom Bund getragen. Das Regierungspräsidium Tübingen bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Anwohnerschaft um Verständnis für die entstehenden Behinderungen.