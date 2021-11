Umbauarbeiten an Pegelanlage sind abgeschlossen

Nach einer Bauzeit von nur sieben Wochen wurden die Umbauarbeiten an den Pegelanlagen in Menningen-Ablach und in Bittelschieß-Andelsbach im Landkreis Sigmaringen im Auftrag des Landesbetriebs Gewässer am Regierungspräsidium Tübingen (RP) abgeschlossen. Das teilt das RP in einer Pressemeldung mit.

Die beiden Pegelanlagen Bittelschieß-Andelsbach auf Gemarkung der Gemeinde Krauchenwies und Menningen-Ablach auf Gemarkung der Stadt Meßkirch sind nun wieder voll funktionsfähig und einsatzbereit. Die bis zu 60 Jahre alten Anlagen mussten technisch und baulich saniert werden. Außerdem wurde die Messgenauigkeit insbesondere bei Niedrigwasser verbessert.

Ab sofort werden wieder an beiden umgebauten Pegeln kontinuierlich die hydrologischen Werte, Wasserstände und Abflussmengen in Echtzeit ermittelt sowie an die Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe übermittelt und dort verarbeitet.

Um wasserwirtschaftlich belastbare Daten über Niedrigwasserabflüsse zu erhalten, wurde am Pegel Menningen ein Niedrigwassergerinne in die Ablach eingebaut. Gleichzeitig wurde der vorhandene Messsteg versetzt und angehoben, um auch im Hochwasserfall mit modernster Technik die Wassermengen sicher und verlässlich erfassen zu können. Die massive Gestaltung der Uferböschung ist erforderlich geworden, um eine gleichmäßige Anströmung der Pegelanlage zu gewährleisten. Für die Fischökologie wurde eine sogenannte Raue Rampe im Anschluss an die Pegelanlage hergestellt um die Durchwanderbarkeit für Fische und Kleinlebewesen zu ermöglichen.

Am Pegel Bittelschieß wurden die Uferbereiche unter der Brücke über den Andelsbach entfernt und Betonsystemsteine als neue Ufersicherung eingebracht. Die vorhandene marode Holzschwelle wurde durch eine Betonschwelle ersetzt. Auch hier war es das Ziel, eine verbesserte Anströmung der Pegelanlage zu erhalten, um die Datenqualität zu verbessern. Ebenfalls sorgt eine Raue Rampe für die ökologische Durchwanderbarkeit für aquatische Gewässerbewohner.

Die Kosten für beide Anlagen belaufen sich auf rund 250 000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.