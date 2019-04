Thomas Haueisen übergibt den Vorsitz an Klaus Nipp

Bei der Hauptversammlung der Musikkapelle Krauchenwies ist ein neuer Vorstand gewählt worden. Nach achtjähriger Tätigkeit gab der bisherige Vorsitzende Thomas Haueisen sein Amt an Klaus Nipp ab. Die Wahl war einstimmig, als Wahlleiter hatte sich der ehemalige Krauchenwieser Bürgermeister Schöllhammer zur Verfügung gestellt.

Zuvor konnte Thomas Haueisen die Versammlung reibungslos leiten. In seinem abschließenden Bericht sprach er hauptsächlich viele Dankesworte aus. Er richtete seinen Dank an alle Mitglieder, Förderer und Freunde des Vereins, die ihn in seiner Tätigkeit entsprechend unterstützten. Mit etwas Wehmut blickte er in seinem Bericht auf das vergangene Jahr zurück. Zum Schluß seiner Ausführungen gab er noch einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Esther Jahn, die Schriftführerin, rief in ihrem Bericht noch einmal die Termine des vergangenen Jahres in Erinnerung. Insgesamt 25 Auftritte und Veranstaltungen verlangten den Musikern einiges ab, doch sie hätten diese bravourös gemeistert. Dirigentin Esther Kramer zollte den Aktiven Respekt für ihre Arbeit. Auch wenn ab und zu mal das eine oder andere Problem auftauchen sollte, zeigte sie sich unterm Strich sehr zufrieden mit ihren Leistungen. Swantje Hucker lieferte einen anschaulichen Kassenbericht eines für sie als Kassiererin arbeitsreichen Jahres. Kassenprüfer Josef Gmeiner bescheinigte ihr eine hervorragend geführte Kasse und empfahl der Versammlung die Entlastung, die ensprechend erfolgte.

36 Jugendliche engagieren sich derzeit im Verein

Jugendleiterin Franziska Häberle zeigte sich sehr erfreut über die fünf Neuzugänge in der Kapelle. Mit 36 Jugendlichen, die zur Zeit in Ausbildung stünden, könne sich der Verein sehr gut sehen lassen. So hätten im vergangenen Jahr drei Mitglieder die D1-Prüfung und zwei die D2-Prüfung erfolgreich abgelegt.

Die anschließenden Wahlen kamen zu folgendem Ergebnis: Zum neuen Vorsitzenden wurde Klaus Nipp gewählt, stellvertretende Vorsitzende wurde Anika Kempf. Schriftführerin Esther Jahn und Kassiererin Swantje Hucker wurden wiedergewählt, neue Jugendleiterin wurde Corinna Rösch. Zur neuen Beisitzerin wurde Jana Erath gewählt, Christian Stöhr wurde als Beisitzer im Amt bestätigt. Mit Niklas Erath kam auch ein neuer Jugendvertreter in den Vorstand. Neuzugang bei den Kassenprüfern ist Jessica Vonnier, Josef Gmeiner wurde wiedergewählt. Wahlleiter Schöllhammer dankte den Mitgliedern des neuen Vorstands für ihre Bereitschaft und zeigte sich sehr erfreut über das Engagement der vielen „Jungen“.

Als nächster Tagesordnungspunkt stand eine Satzungsänderung auf dem Programm. Thomas Haueisen stellte die Änderungen vor, die im Zuge der Datenschutzgrundverordnung notwendig geworden waren, sowie neue Bestimmungen zu Kinderschutz und Prävention. Die Satzungsänderung wurde einstimmig beschlossen.

Bevor Klaus Nipp die Versammlung beschloß, verabschiedete er offiziell Thomas Haueisen aus der Führungsriege. Mit einem kleinen aber feinen Präsent dankte er im Namen des Vereins dem scheidenden Vorsitzenden, der ihm seine uneingeschränkte Unterstützung ihm und dem Verein anbot. Verabschiedet wurden ebenfalls mit einem kleinen Geschenk Franziska Häberle, Sarah Müller und Ann-Kathrin Wurz.