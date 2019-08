Theater, Oldie-Night und Kabarett: Kulturzirkel Hausen stellt sein Jahresprogramm vor

Termine und Preise der Veranstaltungen

Das sind die Termine und die Preise der Veranstaltungen. Alle Events finden im Hirschsaal in Hausen am Andelsbach statt, außer die „Oldie Night“, die im Waldhorn in Krauchenwies stattfinden wird.

Sonntag, 15. September: „Nica L’Hiver – Musik von und mit Annika Bosch“, Beginn: 19 Uhr, Einlass: 18 Uhr. Vorverkauf: 15 Euro, Abendkasse: 17 Euro.

Freitag, 20. September: Fehlaperlen sind ausverkauft.

Mittwoch, 2. Oktober: Theatergruppe „Rolle Vorwärts“, Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr, Vorverkauf: 12 Euro, Abendkasse: 14 Euro.

Samstag, 19. Oktober: A-cappella-Band „Red Roses“, Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr, Vorverkauf: 17 Euro, Abendkasse: 19 Euro.

Samstag, 9. November: „Oldie Night“ mit „Shake Five“, Beginn: 20.30 Uhr, Einlass: 19 Uhr, Nur Abendkasse: 8 Euro.

Samstag, 30. November: Kabarettist Martin Herrmann, Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr, Vorverkauf: 16 Euro, Abendkasse: 18 Euro.

Samstag, 1. Februar 2020: „Goldener 5000-Meter-Läufer“ Dieter Baumann, Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr, Vorverkauf: 15 Euro, Abendkasse: 17 Euro.

Samstag, 28. März 2020: „Gankino Circus“, Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr, Vorverkauf: 18 Euro, Abendkasse: 20 Euro.

Samstag, 25. April 2020: Improtheater SpielTrieb, Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr, Vorverkauf: 14 Euro, Abendkasse: 16 Euro. (mast)