Tag der offenen Tür: Großer Andrang beim Thema Heizen und Energie

Nach zweijähriger Corona-Pause haben die Familienunternehmen „Emil Steidle“ und „Schellinger“ am Wochenende zu ihrem traditionellen Tag der offenen Tür auf dem Werksgelände der Firma Steidle in Krauchenwies ein. Trotz des unbeständigen Wetters zog es bereits am Samstag etliche Interessenten zu den vielfältigen Ständen. Dort informierte der Peletthersteller Schellinger über erneuerbare Energien und gab den Besuchern Einblicke in die Pelletproduktion.

Die Firma Steidle ist dagegen auf die Herstellung von Fertig-Garagen und die Verarbeitung von Quarzsand spezialisiert. „Wir haben ein vielseitiges Programm für Groß und Klein zusammengestellt“, sagte Sabine Grom, Assistentin der Steidle-Geschäftsleitung, und zeigte sich sehr zufrieden über die positive Resonanz bereits am Samstag.

Hohe Nachfrage nach Pellets

Besonders groß war der Andrang beim Thema Heizen und Energie. Verteilt über das ganze Wochenende gab es verschiedene Fachvorträge von Spezialisten. Beim Thema „Wie heizen wir zukunftssicher“ konnten auch kritische Fragen gestellt werden. „Natürlich haben wir aufgrund der globalen wirtschaftlichen Situation eine hohe Nachfrage an Pellets“, betonte Martina Schellinger, die für das Marketing und das Personal bei Schellinger zuständig ist, „aber unserem Unternehmen ist die Ganzheitlichkeit des Herstellungsverfahrens ein großes Anliegen. Gerade im Hinblick auf die aktuelle Diskussion zum Klimawandel, setzen wir auf regionale Zulieferer und einen Kundenstamm, der in erreichbarer Nähe beliefert werden kann“, sagt sie. Diese Strategie habe sich bewährt, weil sie nicht abhängig von überregionalen Zulieferern seien und demzufolge auch keine Lieferengpässe hätten.

Weitere Firmen präsentieren ihr Angebot

Aussteller anderer Gewerke aus dem Garagenbereich sowie der Heizkesseltechnik ergänzten das vielseitige Angebot. So stellten unterschiedliche Kesselhersteller Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme vor.

An Infoständen informieren sich die Besucher unter anderem über die Angebote von Pellets und Fertiggaragen. (Foto: Tanja Japs)

Beim Ausstellungsstand der Prinz von Hohenzollern GmbH konnten sich die Gäste vor allem über das Multitalent Holz und zu dem Thema Nachpflanzung informieren. Wer wollte, konnte eine Douglasie mit nach Hause nehmen und im heimischen Garten einpflanzen.

Kein Rückgang der Nachfrage nach Betongaragen

Die Betongaragen-Ausstellungsobjekte wurden zwar genau begutachtet, allerdings war die Nachfrage doch etwas verhalten. „Bis jetzt konnten wir noch keinen Rückgang der Nachfrage feststellen“, informierte Andreas Gebhardt, Fachberater der Firma Steidle. „Wer momentan das Geld hat, der baut auch und bestellt nach wie vor bei uns“.

Umrahmt wurde der Tag der offenen Tür mit vielen attraktiven und umfangreichen Angeboten. So konnten sich die jüngeren Besucher beispielsweise auf dem Bungee-Trampolin, beim Torwandschießen, mit Kettcars oder an der Silo-Kletterwand aktiv die Zeit vertreiben. Beim Minibagger fahren hatten nicht nur Kinder ihren Spaß.

Für Besucher einiges geboten

Potentielle Handwerker konnten ihr Geschick beim Mauern mit Stein und Sand testen oder eine Werkzeugkiste aus Holz zusammenbauen. Das Ehepaar Ravener freute sich über das attraktive Rahmenprogramm, das ihre beiden Kinder gerne in Anspruch nahmen. „Die Kinder sind beschäftigt und meine Frau und ich können uns in Ruhe das Angebot ansehen und uns informieren“, sagte er. „Wir wohnen zwar in Miete, aber unseren Vermieter haben wir heute auch schon hier gesehen. Schließlich betrifft uns das Thema Heizen momentan alle mehr denn je.“

Am Sonntag gesellte sich die Jugendkapelle aus Wald mit musikalischer Unterhaltung zum Frühschoppen dazu und sorgte somit auch noch für die passende Umrahmung.