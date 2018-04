Strandbad am Steidlesee eröffnet am 1. Mai

Viele Hände sind seit Tagen damit beschäftigt, das Strandbad am Steidlesee für die Eröffnung am 1. Mai fit zu machen. Für Betreiberin Andrea Reuter und ihr Team ist das inzwischen Routine. Seit die gesamte Gastronomie, die Umkleidekabinen und Toiletten völlig neu gestaltet wurden, macht sogar die Vorbereitung Spaß, meint sie. Auf dem Spielplatz sind neue Schaukeln mit einem dämpfenden Boden installiert. Ein umzäunter Beachsoccerplatz befindet sich nun nahe der Beachvolleyballfelder. Auch schattenspendende Segel werden installiert. Zur Eröffnung am 1. Mai wird das Alphornecho Krauchenwies erneut zeigen, dass sich eine Seenlandschaft durchaus mit den Klängen des alpenländischen Instruments verträgt. Saison-Karten für Familien können bereits im Krauchenwieser Rathaus, Zimmer 16, erworben werden. Kaufberechtigt sind nur Familien, die in der Gemeinde gemeldet sind. Foto: Arno Möhl