Standing Ovations für Simon & Garfunkel-Cover

„Super Vorstellung!“ – das war die einhellige Meinung der Zuschauer beim Konzert des Duos Graceland am Sonntagabend in Hausen am Andelsbach. Das Simon and Garfunkel-Tribute-Duo gastierte im ausverkauften Hirschsaal und spielte dort die großen Hits und Klassiker des US-amerikanischen Folk-Rock-Duos.

Schon vom ersten Lied „Old Friends“ an begeisterten die beiden Musiker Thomas „Thommy“ Wacker, der die Stimme von Paul Simon singt, und Thorsten Gary, der Mann für die Stimme von Art Garfunkel, das Publikum.

„Wenn man sich einmal ernsthaft mit den Hits von Simon & Garfunkel beschäftigt und sich darauf einlässt, erkennt man sehr schnell, wie besonders und einzigartig diese Lieder sind und was sie zu erzählen haben“, so Gary an das Publikum. Zunächst ganz allein auf der Gitarre, die das Duo exzellent beherrscht, erklang dann die Melodie von „The Boxer“. Dieses Lied durfte nicht fehlen, denn die Zuhörer hatten schon die ganze Zeit darauf hingefiebert. Beim Refrain sang das Publikum mit.

Das Publikum war von der Vielfalt des Programms sowie der wunderbaren Klangfülle ausnahmslos angetan und schwelgte in den Erinnerungen an die 60er und 70er Jahre. Marcus Gabele war zusammen mit seiner Frau das erste Mal im Hirschsaal und zeigte sich völlig begeistert vom Duo Graceland. „Tolles Konzert, die beiden Musiker sind richtig klasse“, sagte er bereits in der Pause. Das Ehepaar Wild aus Krauchenwies war schon des Öfteren zu Gast bei verschiedenen Programmen in Hausen. „Wir sind jedes Mal begeistert und überlegen schon, zu welchen Veranstaltungen wir im Herbst wieder kommen“, waren sich beide einig.

Nach der Pause ging es fast noch ein bisschen klangvoller weiter. Ein Klassiker jagte den nächsten. Auf „A Hazy Shade of Winter“ und „America“ folgte nun „Bright Eyes“. Aus der Tradition heraus sangen die beiden dieses Lied nur für die Frauen und diese wiederum belohnten die Musiker mit nicht enden wollenden standing ovations.

Vor allem Thorsten Gary hinterlies mit seiner Stimme bei den Zuhörern eine Gänsehaut – und das ganz bestimmt nicht nur bei den Frauen. Zum Abschluss feuerte das Duo die Hits „Cecilia“, „Mrs. Robinson“, „I‘m A Rock“ und „Sound of Silence“ ab.