Sporttage in Hausen am Andelsbach starten am Donnerstag mit Volkslauf

Es ist ein Höhepunkt im Hausener Kalender: die Sporttage des SV Hausen am Andelsbach, die an Fronleichnam am Donnerstag, 20. Juni, beginnen. Darüber informiert eine Pressemitteilung. Den Startschuss macht der 28. Volkslauf. Im vergangenen Jahr nahmen über 300 Läufer im Alter von drei bis 73 Jahren daran teil. In vier Sparten traten sie an, je nach Altersklasse sortiert. In diesem Jahr ist bestes Läuferwetter angesagt und auch organisatorisch ist nach Angaben des Vereins bereits alles bereit.

Die familiäre Atmosphäre, ein tolles Publikum, kurze Wege von der Anmeldung bis zu den Duschen, ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränke auf dem Sportplatzgelände und natürlich die schöne Naturstrecke erfreuen sich einer treuen Läufergemeinde. Den Streckenrekord über die 10 Kilometer, die zu 80 Prozent im Wald verlaufen, wird bei den Herren von Daniel Unger mit 32 Minuten seit 1999 gehalten und auch bei den Frauen ist seit Mary Heilig-Duventäster mit 36.58 Minuten im Jahr 2002 keine schneller gelaufen.

Rekorde können gebrochen werden

Um 17.15 Uhr geht es mit den Stars von morgen los, die Bambinis starten auf ihren circa 400 Meter Rundkurs um den Sportplatz und werden im Ziel nicht nur von stolzen Eltern sondern auch von einer Urkunde und Medaille erwartet. Die Schüler gehen um 17.30 Uhr und 17.40 Uhr auf die eine Kilometer lange Strecke. Für Einsteiger findet dann um 17.50 Uhr ein 3,6 km Jedermannlauf statt. Der Höhepunkt der Laufveranstaltung, der Hauptlauf über 10 km, startet um 18.30 Uhr und die Zuschauer dürfen auf ein packendes Rennen gespannt sein.

Bei der anschließenden Siegerehrung gibt es neben den Altersklassenpokalen noch für jeden 7. Zieleinläufer einen Six-Pack von der Brauerei Zollerhof, Timing ist da gefragt.

Einige Programmpunkte hat der SV Hausen geplant

Neben dem Volkslauf ist aber während der Sporttage noch mehr geplant: Schon am Mittwoch gibt es einen Feierabendhock mit einem Freizathlon, der vor allem Spaß bringen soll. Außerdem spielt in der D-Jugend Bezirksmeister FCKH gegen den FV Bad Saulgau aus der Verbandsliga. Vor dem Volkslauf am Donnerstag steht der Kinderturntag auf dem Programm, während am Freitag unter anderem ein Fußballspaß für alle geplant ist. Am Wochenende wiederum stehen zwei weitere Höhepunkte an: Samstagabend gibt es ein Dartturnier mit anschließender Party, am Sonntagmorgen startet ein großes Volleyballturnier. Auch die Verlosung der Tombolapreise findet am Sonntag statt.