Sporttage des Sportvereins Hausen am Andelsbach

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt die Sporttage des SV Hausen am Andelsbach ausgefallen sind, veranstaltete der Sportverein Hausen am Andelsbach am Wochenende vom 18 bis 19. Juni wieder seine Sporttage, jedoch im verkleinerten Format.

Los ging es am Samstag um 10 Uhr mit der Abnahme des Sportabzeichens. Von Jung bis zum gesetzten Seniorenalter eiferten die teilnehmenden Sportler um die Bestmarken für das bronzene, silberne oder goldene Sportabzeichen. Weiter ging es am Nachmittag mit dem Kinderturntag. Hier zeigten verschiedene Altersgruppen ihr erlerntes Können vom Windelturnen bis zu den Großen und alle hatten sichtlich ihre Freude daran. Am Abend stieg dann im Vereinscafé das große Dartturnier. 40 Hobby-Spieler spielten um den Sieg und mehrmals erklang vom Sprecher „Onhundredandeighty“, also 180 Zähler. Bei den Viertelfinals bis zum Finale stieg die Stimmung und man dachte man sei im berühmten „Ally Pally“ bei den ganz Großen. Sieger wurde verdient Michel Pieper, der sich in einem hochklassigen Finale durchsetzte.

Am Sonntag ab 10 Uhr begann das traditionelle Volleyballturnier für Hobbyspieler. Zwölf Mannschaften spielten um den Sieg. Gemischt Frau/Mann, Jung/Alt oder Groß gegen Klein – überall war man mit Spaß und Eifer dabei. Trotz großer Hitze wurden gute Spiele gezeigt. Am Ende setzte sich die heimische Gruppe der „Hobbybatscher“ durch und erreichte den Sieg des Turniers. Ab 12 Uhr fand auf dem Sportplatz das beliebte Bocciaturnier statt. Zweierteams Enkel/Oma, Vater/Tochter, oder zwei Ledige erfreuten sich am Spiel und so gab es manche Überraschung. Den Preis, einen Wanderpokal plus Gutschein, durfte am Ende die Gruppe „Wizzelulli“ in Empfang nehmen. Nach einem guten Mittagstisch ging es um 13 Uhr mit Floorball weiter. Die erst kürzlich gegründete Gruppe zeigte in der Halle ihr Spiel. Floorball ist eine Mischung aus Eishockey und Hockey und wird mit Rundumbande gespielt. Die Jugendlichen hatten großen Spaß. Um 17 Uhr wurde der Bambinilauf gestartet. Für die kleinen galt es, eine Runde um den Sportplatz zu meistern und dafür gab es für jeden Teilnehmer eine Urkunde und eine Medaille. Anschließend erfolgte noch die Auslosung der Tombola und mit einem Hock unter schattenspendenden Bäumen gingen tolle Sporttage 2022 zu Ende.