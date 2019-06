Sport-Club erhöht nach 19 Jahren die Mitgliedsbeiträge

Der Sport-Club Göggingen hat bei der Jahreshauptversammlung in der Pizzeria Adler in Göggingen nach mehr als 19 Jahren seine Mitgliedsbeiträge erhöht. Außerdem stand, neben den üblichen Tätigkeitsberichten, die Neuwahl des Vorstands an. Vorsitzender Lothar Müller lobte in seinem Bericht vor allem die gute Jugendarbeit des Vereins. „Wir können positiv in die neue Runde gehen, wenn nicht das Verletzungspech bei uns einschlägt“, so Müller.

Für 2020 steht die Sanierung des Vereinsheims ganz oben auf der Agenda. „Hier hoffen wir natürlich auf finanzielle Hilfe durch den Förderverein und auch auf die Unterstützung durch unsere Gemeinde“, so Müller weiter.

Die Anhebung der Mitgliedsbeiträge zum kommenden Jahr wurde durch die Versammlung ohne vorherige Diskussionen einstimmig beschlossen. Dass hier nach mehr als 19 Jahren etwas passieren müsse, wurde allen Anwesenden durch den Kassenbericht deutlich, da die Mitgliedsbeiträge mittlerweile eine der geringsten Einnahmequellen sind.

Vorstand wiedergewählt

Der Bericht zur Kasse wurde durch Nadine Veeser vorgetragen. Der Verein steht wirtschaftlich derzeit auf soliden Beinen. Jedoch ist dies nur durch die Überschüsse möglich, die beim Gögginger Bierfest erwirtschaftet wurden. Hier ist der Verein alle zwei Jahre bei der Gesamtdurchführung in der Verantwortung. Auch ein Grund, warum die Vereinsbeiträge erhöht werden mussten.

Die Kassenprüfer Maximilian Ott und Marcel Vochatzer bestätigten Veeser anschließen eine einwandfreie und saubere Kassenführung. Die Entlastung des Kassierers und des gesamten Vorstandes wurde anschließend durch den Gögginger Ortsvorsteher Manfred Fischer vorgenommen.

Die Leitung der Neuwahlen übernahm der Bürgermeister der Gemeinde Krauchenwies, Jochen Spieß. Mit Ausnahme des Kassierers stellten sich alle Vorstandsmitglieder erneut zur Wahl. Als neuer Kassierer wurde Maximilian Ott vorgeschlagen. Die Wahl war letztendlich nur noch reine Formsache. Alle vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder sowie die Beisitzer wurden einstimmig durch die 60 anwesenden Mitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Ein Beweis für eine vorzügliche Vereinsführung.

Die Berichte des Spielausschussvorsitzenden, des Jugendleiters und des Vertreters der Volleyballabteilung machten sehr deutlich, dass man mit viel Eigeninitiative und einem hohen Maß an Enthusiasmus dabei ist. „Diese Hauptversammlung hat mich begeistert, da ist Feuer und Begeisterung drin gewesen“, sagte Bürgermeister Jochen Spieß. „Man merkt das Interesse am Verein. Die Leute hier leben das.“