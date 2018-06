Spieß: Göggingen und Hausen stehen als Schulstandort nicht zur Diskussion

Rektor Werner Hall und Bürgermeister Jochen Spieß haben nach dem Aus des Werkrealschulzweigs an der Sophie-Scholl-Schule (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete) die Zukunft der Schullandschaft in Krauchenwies skizziert. Das Bedürfnis zu einem Pressegespräch hatten sie, weil in den vergangenen Tagen verschiedene Gerüchte im Ort aufgekommen waren, die Sophie-Scholl-Schule könnte beispielsweise mit der Grundschule in Göggingen fusionieren. „Das steht überhaupt nicht zur Debatte“, sagt Spieß, Göggingen sei ein eigener Grundschulbezirk. Auch den Schulstandort Hausen werde es aufgrund der Kooperation mit der Sigmaringer Fidelisschule weiterhin geben.

Es sei klar mit dem Schulamt kommuniziert, dass der Werkrealschulzweig noch mindestens vier, für den Fall des Zustandekommens dann einer zehnten Klasse auch noch fünf Jahre habe, sagt Hall. Er habe das „tiefe Bedürfnis“, der Sophie-Scholl-Schule in diesen Jahren erhalten zu bleiben – und er sei auch optimistisch, dass ihm dies seitens des Schulamts ermöglicht werde. Er könne sich ohnehin „kaum vorstellen“, den Schulstandort Krauchenwies zu verlassen. Hall wird in fünf Jahren 63 Jahre alt sein.

Hall machte noch einmal deutlich, dass er bis zuletzt an die kleine Chance geglaubt hatte, dass das Schulamt den Werkrealschulzweig an der Sophie-Scholl-Schule – unabhängig von allen Zahlen – beibehalten werde. „Erstens bin ich jemand, der immer positiv denkt, und zweitens haben wir uns aus meiner Sicht in den vergangenen Jahren in besonderer Weise um schwierige Schüler verdient gemacht“, sagt er. Zudem gebe es in jedem Schuljahr Schüler, die während eines Schuljahrs merkten, dass sie auf einer Werkrealschule besser aufgehoben seien als beispielsweise an einer Realschule. „Krauchenwies liegt im Zentrum des Landkreises. Wir hätten doch die eine Werkrealschule im Landkreis Sigmaringen sein können, die auch mit weniger als den geforderten 16 Schülern weitermachen kann“, sagt er.

Aber auch Hall ist kein Traumtänzer, der Verstand sage ihm, dass das Aus des Werkrealschulzweigs womöglich eine logische Entscheidung ist, „nur: mein Herz sagt etwas anderes“. Er habe „einfach die Befürchtung, dass viele unserer Schüler, die die Schule heute als Persönlichkeit verlassen, an anderen Schulen untergegangen wären“. Er begründet dies immer wieder mit den „offenen Unterrichtsstrukturen“ an der Sophie-Scholl-Schule und dem besonders großen Augenmerk auf eigenständiges Lernen und selbstbewusstes Auftreten. „Bei uns sind Schüler sogar dann konstruktiv, wenn ein Lehrer ausfällt“, sagt er und fragt: „Wo gibt es das sonst?“

Auch Spieß habe gehofft, dass das Schulamt eine Ausnahme machen würde, und einmal über die Devise „Zahlen, Daten, Fakten“ hinwegsehe – zumal er Werkrealschulen als Nachfolger der Hauptschulen ganz generell für wichtig erachtet: „Die Hauptschulen wurden in der Öffentlichkeit so schlecht geredet, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr dorthin schicken wollten. Der Master wurde immer wichtiger als der Meister“, sagt er. Diese Entwicklung wie auch das neue Schulsytem mit Gymnasium, Realschule neu und Gemeinschaftsschule halte er für schwierig. Auch Hall sorge sich, die Schwächsten könnten so durchs Raster fallen.