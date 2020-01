Spektakuläre Kunststücke in der Luft

Die Modellflugfreunde Krauchenwies treffen sich von November bis März regelmäßig am Samstagmorgen, von 9 bis 12 Uhr, in der Turnhalle. Am Wochenende hatten sie Gäste zum Neujahrsfliegen eingeladen und eine kleine Ausstellung mit Modellflugzeugen, die im Sommer draußen fliegen, präsentiert. Jugendliche waren eingeladen, dieses spannende Hobby kennenzulernen.

Die Piloten stehen mit der Fernbedienung in der Halle und steuern ihre Modellflugzeuge. Sie üben für die Sommersaison. Konzentriert verfolgen sie den Flug der kleinen Modelle. Im Sommer fliegen sie mit größeren und originalgetreu nachgebauten Modellen auf Flugplätzen. Sie sind rund 25 Piloten, die aus einem Umkreis von 40 Kilometern – von Konstanz bis Ertingen - nach Krauchenwies kommen. Nur eine Pilotin ist dabei. Bisher ist es ein Hobby, das eher Männer und Jungs begeistert.

Felix Koch ist zehn Jahre alt. Er hat von seinem Vater Andreas Koch sein erstes Modellflugzeug zu Weihnachten bekommen. Da war er gerade sechs Jahre alt. „Er schaute schon zu, als er noch im Kinderwagen saß“, berichtet der Vater. Und jetzt ist er so weit, dass er Wettbewerbe fliegen möchte. Sein Flugzeug bewegt sich flink zwischen den anderen Flugzeugen im begrenzten Luftraum der Halle. Es macht Loopings, bleibt in der Luft stehen, fliegt in die Hände des Vaters, der auf der Empore steht. „Die meisten Jugendlichen fangen später an zu fliegen, zwischen zwölf und 16 Jahren“, berichtet Karl-Otto Müller. Meistens fange es damit an, dass ein Modellflugzeug konstruiert werde, dann möchte man es auch fliegen, erklärt er.

Die Hallenflugzeuge summen wie ein Bienenschwarm

In der Halle fliegen mehrere Flugzeuge zur gleichen Zeit. Manche Piloten lassen sie realitätsnah und ruhig fliegen. Sie heben ab und landen nach mehreren Flugrunden. Die jüngeren Piloten lieben es, Kunststücke in der Luft zu vollbringen: Das Modellflugzeug macht Loopings, Rollen, übt den Rückenflug, den seitlichen Messerflug, bleibt senkrecht in der Luft stehen. Das ist spektakulär und für den Zuschauer sehr unterhaltsam. Und wenn es doch mal zur Kollision oder zum Absturz kommt, ist es nicht so schlimm. „Die leichten Hallenmodellflugzeuge sind mit Heißkleber schnell wieder repariert“, erklärt Müller.

Die Hallenflugzeuge werden aus wenigen Teilen, sechs oder sieben, zusammengebaut. „Mit allem drum und dran sind es um die 40 Teile“, erklärt Müller. In einem halben Tag ist das leichte Flugzeug zusammengebaut. Es kostet um die 100 Euro und die erste Fernbedienung kostet um die 40 Euro. Dann kann man in der Halle das Fliegen lernen und üben. Die Hallenflugzeuge haben Elektro-Motoren und summen wie ein Bienenschwarm. „Wenn Jugendliche Interesse haben, dieses Hobby kennenzulernen, brauchen sie nur am Samstagmorgen zu kommen. Es ist immer ein Modellflugzeug da, mit dem sie anfangen können“, lädt Müller ein. Umso jünger ein Pilot anfange, umso leichter lerne er das Fliegen.

In der Ausstellung stehen die größeren Flugzeuge. Sie sind originalgetreu und aufwändig nachgebaut. „Ab fünf Kilogramm Gewicht wird das Fliegen interessant“, erklärt Andreas Koch, der zusammen mit seinem Sohn Felix insgesamt zehn Modellflugzeuge besitzt. Die schwereren Modellflugzeuge fliegen ruhiger, sind schöner zum Fliegen. Viele haben einen Verbrennungsmotor. Es gibt auch welche mit Elektromotoren: „Da ist die Kraftentfaltung viel besser. Der Motor läuft immer gleich gut. Aber sie sind viel teurer. Das kann richtig ins Geld gehen“, erklärt Koch. Die leidenschaftlichen Piloten haben ihre Modellflugzeuge selbst gebaut. Man arbeite mit unterschiedlichen Materialien und Motoren. Flugphysik mache es interessant. Beim ersten Mal fliege kein Flugzeug richtig. Man müsse es einstellen, verbessern. Man wolle sich steigern und baue immer anspruchsvollere Modelle, die dann geflogen werden, erklärt Koch.

Felix hat bereits auf der Friedrichshafener Messe sein Können gezeigt. Manchmal fliegt er zusammen mit seinem Vater einen Segelflieger, der von einem Motoflieger hochgezogen, dann abgehängt wird und seine Runden dreht wie ein echter Segler. Später möchte er echte Flugzeuge fliegen oder bauen, sagt er.