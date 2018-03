Skilift zieht auch Läufer von außerhalb an

Für mindestens drei Generationen war und ist der Skilift am Hexenwäldle in Krauchenwies so etwas wie die Wiege des Skilaufs. Mit dem 1980 errichteten Lift und einem zwei Jahre später beschafften Motorschlitten waren die Voraussetzungen für einen regelmäßigen Skischulbetrieb durch lizenzierte Skilehrer geschaffen. Nach einer Reihe schneearmer Winter gibt es derzeit wieder durchgängigen Skibetrieb: Zur Eröffnung in der vergangenen Woche kam zur Überraschung des Liftpersonales sogar ein Ehepaar aus Blönried zum Skilaufen. Am Freitagabend tummelten sich Lisa, Lina und Kim auf der Piste. „Wir sind aus Hohentengen und finden es einfach cool“, sagten sie.

Dafür, dass alles rund läuft, sorgen Louisa und Laura Plattner an der Talstation. Auch Anfänger können sich den Schwestern anvertrauen: Sie stellen den Lift blitzschnell ab, wenn der Start mal nicht gleich klappt. Wer den strammen Ostwind scheut, für den gibt’s gute Nachrichten: Die Abfahrt liegt in weiten Teilen windgeschützt. „Und am Abend lässt der Wind ohnehin nach“, sagt Marcel Gauggel. Der kennt den Lift schon aus Kindertagen. So lange die Schneelage so bleibt, ist die Anlage dienstags bis freitags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 13.30 bis 20 Uhr geöffnet.