Sigmaringendorf und Krauchenwies gehen dasJahr unterschiedlich an

Gegenteiliger könnte das Jahr 2020 für Sigmaringendorf und Krauchenwies nicht sein: Die einen haben Jubiläen im Kalender und große Investitionen auf der Tagesordnung stehen, die anderen wollen es nach einem Jahr voller Feste erst einmal ruhig angehen.

Doch zuerst einmal zu Krauchenwies: Den dicksten Batzen in puncto Investitionen muss die Gemeinde für den geplanten Hochwasserschutzdamm im Andelsbachtal kalkulieren. 6,5 Millionen Euro soll er kosten, allerdings rechnet Bürgermeister Jochen Spieß mit einem Zuschuss in Höhe von 70 Prozent. „Es könnte aber auch billiger werden“, sagt Spieß, „vorrausgesetzt, wir können Aushub von Großbaustellen, wie zum Beispiel Stuttgart 21 bekommen.“ Notwendig ist die Maßnahme, da im potenziellen Überschwemmungsbereich ein absolutes Bauverbot herrscht. Die Arbeiten für den Staudamm werden Ende Januar ausgeschrieben.

Aufgrund der Nachfrage nach Wohnbauland stellt die Gemeinde Bebauungspläne für dei Wohngebiete in Ablach, Göggingen und Krauchenwies auf. Durch die Fortführung des Abbruchförderprogramms wolle die Gemeinde außerdem dazu beitragen, weitere Flächen im Ortsinneren für Wohnraum nutzbar zu machen, so Spieß.

Sowohl im Bereich Grundschulen als auch in der Kinderbetreuung zentralisiere die Gemeinde ihr Angebot, sagt Spieß. Und nicht nur die Übernahme der Kinder aus der zum Dezember geschlossenen Kita Storchennest müsse die Gemeinde bewältigen, die Nachfrage nach Kita-Plätzen steige im Allgemeinen. „Also müssen wir für weitere Plätze sorgen“, sagt der Bürgermeister, „wir sind da aber noch in der Planungsphase.“

Eine Studie des Landes habe die Verkehrsbelastung in der Krauchenwieser Ortsmitte klar bewiesen, sagt Spieß - daher seit bei der Realisierung der neuen Ortsmitte mit Kreisverkehr und Busbahnhof mit einer weitgehenden Kostenübernahme zu rechnen. „Den Löwenanteil der Kosten trägt der Bund, einen weiteren Teil übernimmt der Landkreis, die Gemeinde muss für die Gehwegssanierungen aufkommen“, sagt Spieß.

Als größtes kulturelles Ereignis nennt Spieß das 800-jährige Jubiläum des Ortsteils Hausen am Andelsbach, das am ersten Septemberwochenende gefeiert wird. „Die Musikkapelle hat dafür ausnahmsweise ihr Oktoberfestwochenende zur Verfügung gestellt“, sagt der Bürgermeister. Gefeiert werde die erste urkundliche Erwähnung Hausens auf einem mittelalterlichen Dokument: dem sogenannten „Pfullendorfer Zettel“.

Auch in Sigmaringendorf wird in diesem Jahr gefeiert

Gefeiert wird in diesem Jahr auch in Sigmaringendorf: Im Sommer steht das Straßenfest in seiner 41. Ausgabe wieder an. Neu ist die Gründung eines Fördervereins, die im März stattfinden soll, wie Bürgermeister Philip Schwaiger mitteilt. Die Satzung sei in den letzten Zügen. „Für uns ist das ein positiver Schritt, denn das Fest soll Zukunft haben“, sagt er. Ansonsten sei es bezüglich Festen eher ruhig, nachdem im vergangenen Jahr mit dem Gaukinderturnfest und dem Jubiläum des Straßenfests große Feiern begangen wurden.

Allerdings geht es bezüglich Dorfentwicklung hoch her. Im März soll der Gemeindebauhof eröffnet werden. Dieser war 2019 erneuert worden. Ende Januar wird auch der letzte Gebäudeteil abgerissen. Auf dem Areal des alten Bauhofs entsteht im Laufe diesen Jahres eine neue Außenanlage und auch der geplante Recyclinghof auf dem Gelände des Bauhofs soll laut Schwaiger bis Ende 2020 fertig sein.

Zudem steht die Erschließung des Laizer Öschle II an. Die Arbeiten im Neubaugebiet, das am Gemeindeverbindungsweg Richtung Sigmaringne liegt, sollen zwischen Februar und März beginnen. 33 Bauplätze sollen dort entstehen.

Weniger Platz in einer anderen Art Wohnform soll es amn Ringelnatzweg geben. Dort plant die Gemeinde ein Mehrfamilienhaus, das in der zweiten Jahreshälfte fertig werden soll.

Auch bezüglich Tourismus hat sich die Gemeinde etwas vorgenommen: Sie möchte Albcard-Partner werden. Hinter der Albcard verbergen sich Attraktionen, Übernachtungsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten. „Hier möchten wir das Engagement der Gemeinde intensivieren“, sagt Schwaiger. Er und die Gemeinde möchten Partner aus dem Ort gewinnen, die mitmachen wollen.

Darüber hinaus hält sich Schwaiger bedeckt. Bevor es an neue Projekte geht, müsse sich die Gemeinde finanziell erst einmal wieder festigen. Bis dahin die Fertigstellung der begonnen Aktivitäten oben auf der Liste.