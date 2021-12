„Sicher Schwimmen“ können ist uns sehr wichtig

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die DLRG Ortsgruppe Krauchenwies-Meßkirch hat mit der Ausbildung im Hallenbad in Meßkirch im Juli wieder begonnen und Kurse den Sommer über, auch in den Ferien, angeboten und durchgeführt. Auch das Training in Krauchenwies war für die Teilnehmer eine positive Erfahrung, wobei witterungsbedingt leider nur wenige Tage zur Verfügung standen.

Nach zwei Jahren Hallenbadumbau und zwei Jahren Corona hatte sich ein Stau bei der Schwimmausbildung gebildet. Durch einen zweiten Anfängerschwimmkurs in den Sommerferien sowie durch einen zweiten Kurs in Kooperation mit den Schulen jetzt im Herbst/Winter konnten viele Anmeldungen berücksichtigt werden. Der Ansturm auf die weiterführenden Kurse war enorm und stellte die Ortsgruppe, auch wegen der Corona-Einschränkungen, vor große Probleme. Die vorgeschriebene Mindestzahl pro Ausbildungsgruppe, die Höchstzahl der Personen im Hallenbad, die Trennung der Gruppen in der Umkleide erfordert eine Anmeldung der Teilnehmer vor jeder Ausbildung und danach auch eine Kontrolle. Dies ist auch mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden.

Nun zeigen sich die ersten Erfolge unserer Ausbildung. Wir konnten bisher an 20 Kinder das Seepferdchen Abzeichen nach Abschluss der Sommerkurse übergeben. Wer das Seepferdchen hat, kann sich zwar über Wasser halten, aber sicher schwimmen kann da in der Regel noch kein Kursteilnehmer.

Die auf das Seepferdchen folgenden Ausbildungsgruppen bereiten auf das sichere Schwimmen vor, das heißt 15 Minuten ohne Hilfen im tiefen Wasser schwimmen und dabei mindestens 200 m zurücklegen. In Bauch- und Rückenlage schwimmen können, mindestens Paketsprung und Sprung kopfwärts beherrschen, sich unter Wasser orientieren zu können.