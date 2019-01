Seit 65 Jahren singt Ottilie Reiss zur Ehre Gottes

Engagiert haben sich die 26 Sänger des Kirchenchors St. Odilia von Hausen am Andelsbach im abgelaufenen Jahr gezeigt. Das ist bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Hirsch deutlich geworden. Neben 16 Auftritten sowie kameradschaftlichen Treffen, Ausflug und Grillfest war auch der Probenbesuch sehr gut, wie die Chorleiterin Ursula Koch bestätigte. Erika Göggel und Zita Menz wurden für lückenlosen Probenbesuch mit einem Präsent ausgezeichnet. Alle Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Einen Rahmen voller Würdigung und Anerkennung nahm die Ehrung verdienter Mitglieder durch Pfarrer Markus Moser ein. Mit der Urkunde und einem Präsent wurden geehrt Sybille Halmer für 25 Jahre und die Organistin Ursula Koch. Erika Göggel und Cordula Brugger durften die besondere Ehrung des Cäcilien-Chorverbandes der Erzdiözese Freiburg für 40 Jahre in Empfang nehmen. Die höchste Auszeichnung des Abends, die Pfarrer Markus Moser vergeben durfte, ging an die 80-jährige Sängerin Ottilie (Tilly) Reiss, die seit 65 Jahren dem Kirchenchor angehört und neben der hohen Auszeichnung des Cäcilienverbandes ein persönliches Dankschreiben erhielt. Reiss wurde nach dem Schulabschluss vom damaligen Schullehrer im Jahre 1953 als 14-Jährige in den Kirchenchor von Hausen aufgenommen.

In der Vorschau von Chorleiterin Koch steht das Einstudieren einer neuen Messe an und ein Jahresausflug ist eingeplant, wie die Vorsitzende Christine Mussotter vorbrachte. Mit dem Dorfjubiläum 800 Jahre Hausen am Andelsbach, das vom 4. bis 6. September 2020 groß gefeiert wird, beschäftigt sich auch der Kirchenchor. Michaela Fiebrich, die dem Festausschuss mit angehört, informierte über den vorläufigen Ablauf des Festwochenendes. Es wird für Jung und Alt viel geboten werden mit einem Mittelaltermarkt, historischem Festumzug am Sonntag und einem besonderen Auftakt im Festzelt mit der Band „Dorf-Rocker“.