Richterin ist genervt: 45-Jähriger verhält sich vor Gericht wie ein Kleinkind

Zu einer extrem schwierigen Gerichtsverhandlung ist es am Donnerstag im Sigmaringer Amtsgericht gekommen. Angeklagt war ein 45-jähriger Iraker, dem sowohl versuchte räuberische Erpressung als auch versuchter Diebstahl vorgeworfen wurden.

Angeklagter in keinster Weise kooperativ

Begonnen hatte die Verhandlung mit 15 Minuten Verzögerung, da der Angeklagte, der bereits in Haft sitzt, in seiner Zelle randaliert und sich festgebissen hatte. Als er schließlich von fünf Polizeibeamten mit Handschellen und Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt wurde, zeigte er sich in keinster Weise kooperativ.

Was machst du? Du bist mein Anwalt, du musst was sagen! Der Angeklagte

Er redete bei der Anklageverlesung dauerhaft dazwischen und wollte zu Beginn nicht einmal Angaben zu seiner Person machen. „Seit ich in diesem Land bin, habe ich meinen Namen vergessen“, sagte der Angeklagte über seine Dolmetscherin. „Reden Sie ruhig weiter, ich werde aber sicher nicht zuhören, ich habe nämlich nichts gemacht.“

45-Jähriger setzt sich auf den Boden

Richterin Kristina Selig, die Staatsanwältin und der Verteidiger wiesen ihn während der Verhandlung häufiger lautstark an, dass er sich benehmen und zuhören solle. Er beachtete jedoch niemanden, verlangte in der Pause lautstark nach Kaffee und verweigerte sein Wasser und Käsebrot.

Als er keinen Kaffee bekam, rutschte er von seinem Stuhl und blieb auf dem Boden sitzen. Dort verlangte er dann, als die Verhandlung fortgeführt wurde, nach seinem Käsebrot. „Geben Sie es ihm, wenn er dann endlich einmal still ist“, sagte die völlig genervte Richterin schließlich.

Erpressung von Rathausmitarbeiterinnen

Während dem oft unterbrochenen Prozess wurde deutlich, dass der Angeklagte im Oktober dieses Jahres wiederholt die Mitarbeiterinnen im Krauchenwieser Rathaus aufgesucht hat, um seine Sozialleistungen einzufordern. Er war im August aus der Haft entlassen worden und habe 1000 Euro zum Start erhalten. Im September hätte er das erste Mal das Rathaus aufgesucht und wollte erneut Geld.

Er habe einen Vorschuss erhalten. Weil sein Antrag beim Sigmaringer Landratsamt jedoch noch nicht vorlag, konnten ihm die Mitarbeiterinnen kein weiteres Geld geben.

Daraufhin habe er im Rathaus einen Aufstand gemacht, die Mitarbeiterinnen beschuldigt, dass sie Schuld seien, wenn ihm etwas passiere und gemeint, wenn er bis 10.30 Uhr kein Geld bekomme, würde er auf der Straße die nächstbeste ältere Frau oder den nächstbesten älteren Mann schnappen und ausrauben. Während er das sagte, habe er sich laut den beiden Zeuginnen gestikulierend an den Hals gefasst.

Mitarbeiterinnen haben Angst

Beide Mitarbeiterinnen sagten aus, dass sie während der Besuche immer Angst vor dem Angeklagten gehabt hätten. „Als ich ihm einmal auf der Straße begegnet bin, habe ich schnell meine Kapuze hochgezogen, damit ich nicht erkannt werde“, sagte eine Zeugin.

Er möchte nicht, dass die Polizei zu ihm kommt

Nachdem er das Rathaus verlassen habe, hätten die Mitarbeiterinnen die Polizei gerufen. Diese habe ihn daraufhin in seiner ihm zugewiesenen Container-Wohnung ausfindig gemacht und zur Rede gestellt. „Wir haben ihm daraufhin erklärt, dass das in Deutschland so nicht geht, einfach Leute zu erpressen, um Geld zu bekommen“, sagte ein Polizeibeamter.

Daraufhin habe er gesagt, er müsse so etwas machen, er habe kein Geld, so der Polizist. „Er hat dann gefragt, warum die Polizei denn überhaupt zu ihm kommt, er möchte das nicht“, sagte der Polizist.

Auto sei zum Verkauf gestanden

Beim zweiten Anklagepunkt „Versuchter Diebstahl“ habe der Angeklagte ein auf einem Hof stehendes Auto nach Wertsachen durchsucht, jedoch nichts gefunden. Darauf angesprochen sagte der 45-Jährige, dass das Auto zum Verkauf gestanden sei und er selbst im Irak ein solches Auto besessen habe. Laut der Zeugin stand das Auto aber nicht zum Verkauf und sei auch nicht in der Nähe eines Autohauses geparkt gewesen.

Einsicht quasi überhaupt nicht vorhanden

Das Schöffengericht sah es am Ende als erwiesen an, dass sich beide vorgeworfenen Taten so ereignet haben und verurteilte den Mann zu einem Jahr und neun Monaten Haft. „Sie haben mit den zahlreichen Diebstahltaten, räuberischem Diebstahl, Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung schon so eine lange Vorstrafenliste, dass eine Bewährung nicht infrage kommt“, sagte Richterin Selig.

Zudem sei die Rückfallgeschwindigkeit extrem und die Einsicht quasi überhaupt nicht vorhanden. „Sie verschlechtern das Bild von sämtlichen Flüchtlingen, die sich hier integrieren möchten“, sagte die Staatsanwältin.

Nach Urteilsverkündung aggressiv

Nachdem der Angeklagte bei seinen letzten Worten vor der Urteilsverkündung gesagt hat, er würde sich bei einem Schuldspruch töten und ganz Deutschland sei dann schuld, war er nach Urteilsverkündung entsprechend aggressiv gegenüber seinem Anwalt.

„Was machst du? Du bist mein Anwalt, du musst was sagen!“, schrie er seinen Anwalt an, während bei allen anderen Anwesenden, die ein Prozessende herbeigesehnt hatten, eine gewisse Erleichterung zu spüren war.