Schwerer Verkehrsunfall zwischen Krauchenwies und Pfullendorf

Bei einem schweren Unfall ist am späteren Montagnachmittag ein Mensch so schwer verletzt worden, dass er von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Auto befreit werden musste. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Autofahrer auf der Landesstraße von Krauchenwies in Richtung Pfullendorf unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Kreisstraße 8238 nach links in Richtung Hausen am Andelsbach abbiegen. Dabei übersah der Fahrer vermutlich einen vor ihm auf dem Linksabbiegestreifen stehenden Sattelzug und prallte gegen den Sattelauflieger. Durch den Aufprall wurde das Auto auf die Gegenfahrspur geschleudert, wo es frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenprallte. Die Landesstraße zwischen Krauchenwies und Pfullendorf musste voll gesperrt werden. Foto: Keiss