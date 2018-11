Schulkinder lernen Seilspringen als Sport kennen

Seilspringen tut dem Körper gut – doch immer weniger Kinder beherrschen den Sport. Deswegen haben die Kinder der Klassen 3a und b an der Sophie-Scholl-Schule Krauchenwies am Mittwochvormittag an einem Workshop der Deutschen Herzstiftung mit dem Titel „Skipping Hearts“ teilgenommen, bei dem ihnen eine sportliche Form des Seilspringens vermittelt wurde.

Der Kurs soll Kindern Freude an Bewegung vermitteln und dadurch Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen im späteren Leben verhindern. Kursleiterin Sabine Roenhild und Sportlehrer Fabian Catania erklärten den Kindern die Techniken und gaben Hilfestellung.

Aber brauchen Grundschulkinder wirklich ein Herz-Kreislauf-Vorsorgeprogramm? „Es ist schon wichtig, dass die Kleinen ganz grundlegende Sporttechniken wie Seilspringen, Federballspielen und den Purzelbaum lernen“, sagt Fabian Catani, der seit fünf Jahren Grund- und Hauptschullehrer an der Sophie-Scholl-Schule in Krauchenwies ist. Besonders im Vergleich mit seiner Kindheit falle ihm auf, dass Sport und Bewegung in der Freizeit immer mehr ins Hintertreffen gerieten. „Seilspringen ist ein super Ganzkörpertraining“, erklärt der Sportlehrer, darum sei das Projekt der Deutschén Herzstiftung, an dem sich die Schule beteiligt, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.

Und wie kommt die Aktion bei den Jungen an? „Natürlich sieht man tendenziell bei den Mädchen einen Vorsprung, aber nach den ersten Erfolgserlebnissen haben auch die Jungen Gefallen am Seilspringen gefunden“, erzählt Catania. Mit den beiden Klassen, in denen er seit September Sportunterricht gibt, habe er schon im Vorfeld der Aktion drei Einheiten Seilspringen gelehrt.

In der fünften Schulstunde präsentierten die Kinder das Gelernte ihren Eltern, die ihren Sprösslingen von der Tribüne der Sporthalle aus stolz beim lustigen Seilhüpfen zur Musik zusahen. Zum spritzigen Beat von Yolanda be Cools „We no speak Americano“ präsentierten die Kinder ihre Künste. Nach der Einstimmung mit dem „Basic Jump“ schwangen die kleinen Sportler plötzlich ihr Seil seitlich am Körper vorbei. Weiter ging es mit dem Partnerspringen zu zweit über ein Seil und dem Klassiker: Einer springt, zwei schwingen ein langes Seil.

Zum Schluss kommt das schwierigste: die Technik „Crossover“, also das Springen über ein mit gekreuzten Armen geschwungenes Seil. Zu den einzelnen Übungen erklang immer wieder begeisterter Applaus von den Rängen, unter dem sich die kleinen Artisten am Ende würdevoll verbeugten. Auch wenn die Seilspringtechniken bei den Kindern unterschiedlich gut klappten, so standen ihnen bei der Vorführung der Spaß an der Sache und die Begeisterung, vor ihren Eltern auftreten zu dürfen, ins Gesicht geschrieben.

Im Anschluss an die Vorstellung konnten einige Kinder ihre Eltern, vor allem die Mamas, animieren, mit ihnen gemeinsam eine Runde seilzuhüpfen.